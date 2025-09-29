Három érmet szereztek a magyar tornászok a Waberer’s Torna Challenge Világkupa zárónapján. Závory Szilárd ugráson ezüst-, Mayer Gréta gerendán, míg a győri Mészáros Krisztofer korláton bronzérmet nyert. Závory a nyújtó fináléjába is bejutott, ott a nyolcadik helyen zárt. Szintén nyolcadik lett Molnár Botond (Győri AC), aki korláton mutatta be gyakorlatát a legjobbak között.

A 38 ország tornászait felvonultató világkupán a magyar csapat mérlege: egy arany-, három ezüst- és két bronzérem. Szombaton ugyanis Székely Zója győzött felemáskorláton, Mayer Gréta ugrásban, Mészáros Krisztofer pedig lólengésben lett ezüstérmes.

Mészáros Krisztofer: „A világbajnokság előtt ez tökéletes lépcsőfok volt. Egyre magabiztosabb vagyok, és fantasztikus, hogy Magyarország ismét ilyen rangos versenyt rendezett. Van még egy kis idő a jakartai vb-ig, szeretném, ha ott összetettben is jó eredmény születne.”



