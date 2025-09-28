szeptember 28., vasárnap

Megyei kézilabda

1 órája

Megyei kézilabda - Fertőszentmiklósi győzelem, 40 gól fölött kapott az UNI Győr + eredmények

Címkék#kézilabda#UNI Győr#Győrszemer#Győr-Moson-Sopron Vármegyei Női Bajnokság#eredmények#megyei kézilabda

A hétvégén az első fordulóval elrajtolt a megyei női és férfi kézilabda bajnokság. Mutatjuk az eredményeket.

Kisalföld.hu

Eredmények a megyei kézilabda bajnokság első fordulójából.

Megyei kézilabda
A megyei kézilabda bajnokság első fordulójában magabiztosan nyert a Fertőszentmiklós

Megyei kézilabda bajnokság - Nők, alapszakasz

1. forduló - eredmények
Fertőszentmiklós-Répcelak 34-27 (18-14)
Táp-Lébény 35-34 (19-13)

Győrszemere-Öttevény - szeptember 28., 17 óra

Megyei kézilabda bajnokság - Férfiak, alapszakasz

1. forduló - eredmények
Agrofeed UNI Győr III.-Öttevény 20-41 (11-18)
Georgikon-Lipót Pékség 30-30 (16-13)

VKL SE Győr-Hegykő - szeptember 28., 13 óra

 

Megyei kézilabda

A dosszié további cikkei
