48 perce
Megyei kézilabda - Fertőszentmiklósi győzelem, 40 gól fölött kapott az UNI Győr + eredmények
A hétvégén az első fordulóval elrajtolt a megyei női és férfi kézilabda bajnokság. Mutatjuk az eredményeket.
Eredmények a megyei kézilabda bajnokság első fordulójából.
Megyei kézilabda bajnokság - Nők, alapszakasz
1. forduló - eredmények
Fertőszentmiklós-Répcelak 34-27 (18-14)
Táp-Lébény 35-34 (19-13)
Győrszemere-Öttevény - szeptember 28., 17 óra
Megyei kézilabda bajnokság - Férfiak, alapszakasz
1. forduló - eredmények
Agrofeed UNI Győr III.-Öttevény 20-41 (11-18)
Georgikon-Lipót Pékség 30-30 (16-13)
VKL SE Győr-Hegykő - szeptember 28., 13 óra
