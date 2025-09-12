Megkezdődött a benzinillatú hétvége Győrben – galéria

A folytatásban a figyelem az erdei pályákra összpontosul. Szombaton a versenyzők a Bakonybél–Kőrishegy, a Kisgyónbánya–Csőszpuszta és a Tés–Olaszfalu szakaszokon mérik össze tudásukat. Vasárnap a vármegye útvonalai kerülnek főszerepbe: a fináléban a Tényő–Ravazd gyorsaságit kell minél rövidebb idő alatt teljesíteni, majd a mezőny a Rábaringre is ellátogat, ahol egész nap családi programokkal készülnek a szervezők.