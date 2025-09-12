53 perce
Megkezdődött a benzinillatú hétvége Győrben – galéria
A III. WHB Győr Rally pénteken látványos prológgal rajtolt el.
Nagy volt az érdeklődés a prológ iránt.
Fotó: Molcsányi Máté
A III. WHB Győr Rallyn a Rába-parti város szívében kialakított, két kilométeres, kanyarokkal és technikás szakaszokkal tűzdelt pályán vonult fel a teljes mezőny. Az esemény központja ezúttal is a Dunakapu tér, ahol vasárnapig változatos programok várják a kilátogatókat.
Megkezdődött a Győr Rally a belvárosbanFotók: Molcsányi Máté
A folytatásban a figyelem az erdei pályákra összpontosul. Szombaton a versenyzők a Bakonybél–Kőrishegy, a Kisgyónbánya–Csőszpuszta és a Tés–Olaszfalu szakaszokon mérik össze tudásukat. Vasárnap a vármegye útvonalai kerülnek főszerepbe: a fináléban a Tényő–Ravazd gyorsaságit kell minél rövidebb idő alatt teljesíteni, majd a mezőny a Rábaringre is ellátogat, ahol egész nap családi programokkal készülnek a szervezők.