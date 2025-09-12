szeptember 12., péntek

Rali

53 perce

Megkezdődött a benzinillatú hétvége Győrben – galéria

A III. WHB Győr Rally pénteken látványos prológgal rajtolt el.

Kisalföld.hu
Megkezdődött a benzinillatú hétvége Győrben – galéria

Nagy volt az érdeklődés a prológ iránt.

Fotó: Molcsányi Máté

A III. WHB Győr Rallyn a Rába-parti város szívében kialakított, két kilométeres, kanyarokkal és technikás szakaszokkal tűzdelt pályán vonult fel a teljes mezőny. Az esemény központja ezúttal is a Dunakapu tér, ahol vasárnapig változatos programok várják a kilátogatókat.

Megkezdődött a Győr Rally a belvárosban

Fotók: Molcsányi Máté

 

A folytatásban a figyelem az erdei pályákra összpontosul. Szombaton a versenyzők a Bakonybél–Kőrishegy, a Kisgyónbánya–Csőszpuszta és a Tés–Olaszfalu szakaszokon mérik össze tudásukat. Vasárnap a vármegye útvonalai kerülnek főszerepbe: a fináléban a Tényő–Ravazd gyorsaságit kell minél rövidebb idő alatt teljesíteni, majd a mezőny a Rábaringre is ellátogat, ahol egész nap családi programokkal készülnek a szervezők.

 

