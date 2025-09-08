Megható ajándékot készítettek a győri akadémisták egy idősotthon lakóinak

A győri akadémia fiatal lakói megható meglepetéssel készültek a győri Kálóczy téri idősek otthona 45. születésnapjára – adta hírül a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes klub közösségi oldala. A lányok az évforduló apropóján, 45 képeslapot készítettek, és mindegyikre egy-egy üzenetet írtak. Ezeket pedig már át is adták Kányai Róbertnek, az EESZI igazgatójának.

A klub információja szerint jelenleg 135 idős lakója van a győri otthonnak, akik majd szülinapi buli keretében kapják meg a képeslapokat.

A győri fiatalok 45 képeslapot készítetetk az idősotthon lakóinak.

Fotó: Facebook/Győri Audi ETO KC