Audi ETO

1 órája

Megható ajándékot készítettek a győri akadémisták egy idősotthon lakóinak

kézilabda#Audi ETO KC#kézilabda akadémia

Megható ajándékot készítettek az Audi ETO fiatal akadémistái egy győri nyugdíjas otthon lakóinak.

A győri akadémia fiatal lakói megható meglepetéssel készültek a győri Kálóczy téri idősek otthona 45. születésnapjára – adta hírül a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes klub közösségi oldala.  A lányok az évforduló apropóján, 45 képeslapot készítettek, és mindegyikre egy-egy üzenetet írtak. Ezeket pedig már át is adták Kányai Róbertnek, az EESZI igazgatójának.
A klub információja szerint jelenleg 135 idős lakója van a győri otthonnak, akik majd szülinapi buli keretében kapják meg a képeslapokat. 

A győri fiatalok 45 képeslapot készítetetk az idősotthon lakóinak. 
Fotó: Facebook/Győri Audi ETO KC

 

 

