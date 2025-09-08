Audi ETO
2 órája
Megható ajándékot készítettek a győri akadémisták egy idősotthon lakóinak
Megható ajándékot készítettek az Audi ETO fiatal akadémistái egy győri nyugdíjas otthon lakóinak.
A győri akadémia fiatal lakói megható meglepetéssel készültek a győri Kálóczy téri idősek otthona 45. születésnapjára – adta hírül a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes klub közösségi oldala. A lányok az évforduló apropóján, 45 képeslapot készítettek, és mindegyikre egy-egy üzenetet írtak. Ezeket pedig már át is adták Kányai Róbertnek, az EESZI igazgatójának.
A klub információja szerint jelenleg 135 idős lakója van a győri otthonnak, akik majd szülinapi buli keretében kapják meg a képeslapokat.
