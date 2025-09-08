Megérkezett Nelson, együtt a Sopron KC kerete

Nelson személyében átlagban 25 friss Európa-bajnoki játékperc, 9.6 Eb-pont és 5,4 gólpassz „csatlakozik” és kapcsolódik be hétfőn a soproni gárda felkészülésébe.

Nelson csapatával nem jutott tovább az Eb-n a csoportjából, így érkezhetett meg már vasárnap a soproniakhoz. Bár a britek Nelsonnal a soraiban „beleszaladtak” egy-két nagy verésbe, az SKC játékosa feltehetően mégsem szomorúan, rosszkedvűen érkezett Sopronba. Csapata ugyanis 4 vereség után utolsó összecsapásán a csoportjában megszerezte első győzelmét, 89-83-ra felülmúlva Montenegro együttesét. Nelson 12 ponttal és 8 gólpasszal búcsúzott a kontinensviadaltól, amelyen meccsenként átlagban 25 percet játszva közel 10 ponttal és 5,5 gólpasszal segítette csapatát.

Ezeket a szép számokat persze nem a „szél fújta össze”. Nelson a kaliforniai Irvin Egyetem csapatában játszott és egy ízben bekerült a konferencia válogatottjába, majd a Los Angeles Clippers nyári edzőtáborában is járt, de nem került be az NBA-be. Európában viszont olyan top bajnokságokban játszott, mint a spanyol, a francia vagy a német élvonal.