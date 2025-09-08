szeptember 8., hétfő

Kosárlabda

1 órája

Megérkezett Nelson, együtt a Sopron KC kerete

Vasárnap délután megérkezett Sopronba a hét elején még az Eb tamperei csoportjában játszó Luke Nelson

Megérkezett Nelson, együtt a Sopron KC kerete

Nelson személyében átlagban 25 friss Európa-bajnoki játékperc, 9.6 Eb-pont és 5,4 gólpassz csatlakozik és kapcsolódik be hétfőn a soproni gárda felkészülésébe. 

Nelson csapatával nem jutott tovább az Eb-n a csoportjából, így érkezhetett meg már vasárnap a soproniakhoz. Bár a britek Nelsonnal a soraiban  beleszaladtak egy-két nagy verésbe, az SKC játékosa feltehetően mégsem szomorúan, rosszkedvűen érkezett Sopronba. Csapata ugyanis 4 vereség után  utolsó összecsapásán a csoportjában megszerezte első győzelmét, 89-83-ra felülmúlva Montenegro együttesét. Nelson 12 ponttal és 8 gólpasszal búcsúzott a kontinensviadaltól, amelyen meccsenként átlagban 25 percet játszva közel 10 ponttal és 5,5 gólpasszal segítette csapatát. 

Ezeket a szép számokat persze nem a szél fújta össze. Nelson a kaliforniai Irvin Egyetem csapatában játszott és egy ízben bekerült a konferencia válogatottjába, majd a Los Angeles Clippers nyári edzőtáborában is járt, de nem került be az NBA-be. Európában viszont olyan top bajnokságokban játszott, mint a spanyol, a francia vagy a német élvonal. 

Luke Nelson hétfőn edzésbe áll Sopronban, így Gasper Potocnik teljes keretével folytathatja a felkészülést. 

 

 

