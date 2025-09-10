szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

21°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei foci

51 perce

Meccs nélkül jutott tovább a Kapuvár a Keglovich-kupában

Címkék#megyei foci#Keglovich-kupa#labdarúgás

Szerdán rendezik a Keglovich László Vármegyei Kupa 3. fordulóját.

Meccs nélkül jutott tovább a Kapuvár a Keglovich-kupában

A Kapuvár mérkőzése az ellenfél Veszkény kérésére elmarad, így a vármegyei I. osztályú Kapuvár automatikusan a következő fordulóba jutott. 

A DAC villanyfényes meccsen  fogadja a Győrújbarátot, a megyei III. osztályú bajnokságnak megerősített kerettel nekivágó Bágyogszovát (Vincze Ottó csapata) a másodosztály Győri csoportjának egyik élcsapatával, a Kajárpáccel találkozik. 

A program, szerda: Balf–Nagycenk, Bágyogszovát–Kajárpéc, Petőháza–Vitnyéd, MITE–Győrszentiván, Enese–Hédervár, Mecsér–Máriakálnok, Hegyeshalom–Bőny, Dunakiliti–Ménfőcsanak, Lébény–Győrújfalu, Rábatamási–Koroncó, 17 óra. Mihályi–Répcementi, Tét–Csorna, 17.30 óra. DAC 1912–Győrújbarát, 19 óra. 
A Vág–Beled mérkőzést szeptember 17-én, a Bakonyszentlászló–Mezőörs összecsapást pedig október 1-jén rendezik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu