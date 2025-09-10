Meccs nélkül jutott tovább a Kapuvár a Keglovich-kupában

A Kapuvár mérkőzése az ellenfél Veszkény kérésére elmarad, így a vármegyei I. osztályú Kapuvár automatikusan a következő fordulóba jutott.

A DAC villanyfényes meccsen fogadja a Győrújbarátot, a megyei III. osztályú bajnokságnak megerősített kerettel nekivágó Bágyogszovát (Vincze Ottó csapata) a másodosztály Győri csoportjának egyik élcsapatával, a Kajárpáccel találkozik.

A program, szerda: Balf–Nagycenk, Bágyogszovát–Kajárpéc, Petőháza–Vitnyéd, MITE–Győrszentiván, Enese–Hédervár, Mecsér–Máriakálnok, Hegyeshalom–Bőny, Dunakiliti–Ménfőcsanak, Lébény–Győrújfalu, Rábatamási–Koroncó, 17 óra. Mihályi–Répcementi, Tét–Csorna, 17.30 óra. DAC 1912–Győrújbarát, 19 óra.

A Vág–Beled mérkőzést szeptember 17-én, a Bakonyszentlászló–Mezőörs összecsapást pedig október 1-jén rendezik.