1 órája
Kényszer szülte keret? Vitális ott lesz, de több kulcsjátékos sem utazik Telkibe – videó
Kihirdette keretét a szövetségi kapitány az örmények és portugálok elleni meccsre. Marco Rossi újoncot ezúttal nem hívott, Vitális Milán viszont újra szerephez juthat a magyar válogatottban.
Fontos vb-selejtezőket játszik a magyar válogatott: Örményországgal október 11-én játszik, majd Portugália ellen október 14-én lép pályára Marco Rossi együttese. A keretet kedden hirdette ki a szövetségi kapitány.
Az első mérkőzésen nem lesz ott az eltiltott Varga Barnabás és Sallai Roland, így a csatárkérdést is meg kellett oldania a szövetségi kapitánynak. Egyrészt épp a kockázatok miatt nem kapott újoncnak számító játékos meghívót, de Rossit elmondása szerint nem nyűgözte le egy labdarúgó sem az elmúlt hetekben.
Nem utazik Telkibe Szalai Gábor (a helyére Balogh Botond érkezik), de Dárdai Bence sem, mivel ő a klubváltása óta nem lépett még pályára új csapata színeiben.
A magyar csapat:
- Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
- Védők: Balog Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)
- Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
- Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)