Kényszer szülte keret? Vitális ott lesz, de több kulcsjátékos sem utazik Telkibe – videó

Fontos vb-selejtezőket játszik a magyar válogatott: Örményországgal október 11-én játszik, majd Portugália ellen október 14-én lép pályára Marco Rossi együttese. A keretet kedden hirdette ki a szövetségi kapitány.

Vitális Milán, az ETO FC labdarúgója az első válogatott szereplése előtt Marco Rossi szövetségi kapitánnyal. A győri középpályás ezúttal is kerettag.

Fotó: Csapó Balázs

Az első mérkőzésen nem lesz ott az eltiltott Varga Barnabás és Sallai Roland, így a csatárkérdést is meg kellett oldania a szövetségi kapitánynak. Egyrészt épp a kockázatok miatt nem kapott újoncnak számító játékos meghívót, de Rossit elmondása szerint nem nyűgözte le egy labdarúgó sem az elmúlt hetekben.

Nem utazik Telkibe Szalai Gábor (a helyére Balogh Botond érkezik), de Dárdai Bence sem, mivel ő a klubváltása óta nem lépett még pályára új csapata színeiben.

A magyar csapat: