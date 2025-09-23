szeptember 23., kedd

Ön szerint rendezzen olimpiát Magyarország? – Szavazzon!

Megosztó téma. Arra kerestük a választ, mit szólnak olvasóink a magyarországi olimpia megrendezéséről. Felemás véleményeket olvastunk, de most Ön is szavazhat.

Kisalföld.hu

Mint arról beszámoltunk, hétvégén a Győri Audi ETO egykori klasszisa, jelenlegi sportvezetője, Görbicz Anita nyilatkozott úgy, hogy egy magyarországi olimpia a magyar sport óriási ünnepe lenne.

magyarországi olimpia
Ön elképzelhetőnek tartja egy magyarországi olimpia megrendezését 2036-ban?

Facebook-oldalunkon feltettük a kérdést, hogy támogatnák-e olvasóink az ötkarikás játékok esetleges házigazda szerepét. Sok hozzászólás érkezett a témában, és igencsak megoszlottak a vélemények. Ezekből mazsoláztunk. A cikk végén pedig Ön is szavazhat arról, hogy mi a véleménye a témában. 

Vélemények a magyarországi olimpia megrendezéséről 

János: "Az lenne a totális államcsőd. Lásd Görögország."

György: "Olimpiát rendezni ? Sima hétköznapot kellene! A kórházban ne legyen fertőzés, a vonatok megközelítőleg időben érkezzenek, az utak ne rázzák szét az autóinkat. Utána, 3200-ban majd lehet népszavazni róla."

Ákos: "Igen, 85 százalékban minden sportlétesítmény megvan hozzá. Az infrastruktruálisakra meg egyébként is szüksége lenne az országnak. Ez a projekt jó menedzseléssel csak hasznot hozna Magyarországnak. Sok szempontból kitörést jelenthetne több tucat alapvető szakma számára a nemzetközi piacra. Olyan szakmák számára, amelyeket eddig megfojtott a kicsinyes magyar posztkommunista intellektuális elit belterjessége."

Ibolya: "Nem támadnám! Miért? Sok feltétel biztosított már országunkban, és nem csak Budapestre lehetne gondolni a sportágakban versenyeztetésnél, hanem a többi magyar városra is. Ami még nincs meg, azt megépítenék. Ennyi! Még jobban megismernék oszágunkat, biztos, hogy máskor is jönnének, nemcsak a világ sportolói, hanem a nézőként résztvevők is!"

Gábor: "A koldusoknak nagyon kell a cirkusz... Előbb talán az állami szolgáltatásokat kellene rendbe tenni, de ez csak tipp."

István: "Igen, turisztikai szempontból is jól járna az ország, és még bevételt is hozna!"

László: "Először rendezzünk egy működő Magyarországot. Működő MÁV-val, kórházakkal, megfelelő közoktatással, kevesebb korrupcióval, prosperáló gazdasággal."

Sándorné: "Az atlétikai vb, az úszó-vb, a kajak-kenu-vb már bizonyította, hogy tudunk ilyen nagy volumenű versenyeket rendezni. Ezek rendezéseiben nemcsak Budapest, hanem vidéki nagyvárosok is jeleskedtek: Szeged, Debrecen, Győr, Balatonfüred."

