Magyarország-Portugália: Marco Rossi: Bosszantó így kikapni az utolsó percekben

Magyarország-Portugália - Marco Rossi szövetségi kapitány elismerte, hogy a portugál labdarúgó-válogatott jobban játszott, ennek ellenére keserű szájíz maradt benne, mivel a magyar csapat hajrában kapott góllal szenvedett 3-2-es vereséget a világbajnoki selejtezőn.

Marco Rossi eligazít a Magyarország-Portugália meccsen - Fotó: Csapo Balazs

Rossi: ismét keserű szájíz maradt

"Alázatosan be kell látni, amikor a világ egyik legerősebb csapatával játszunk, márpedig a portugál a spanyolokkal együtt a legerősebb Európában, akkor benne van a vereség, még ha ez most keserű is. Bosszantó így kikapni az utolsó percekben. Védekeztünk, ahogy kellett, de sosem mondtunk le a támadásról. A harmadik gól egy labdaeladásból született, azaz elkerülhető lett volna, ilyenkor már nem szabad kockáztatni. Remélem, ebből a hibából tanulunk és nem követjük el újra" - mondta a 61. születésnapját a meccs napján ünneplő olasz szakvezető, aki megjegyezte, a vb-selejtezők első két fordulójában a csapata három pontot vesztett el az utolsó pillanatokban, de azt is hozzátette, az írországi 2-2 alkalmával nem saját hibából, hanem a játékvezető ténykedése nyomán. "Ez a 3-2-es vereség belefér, mindent elmond, hogy Portugáliának három játékosa is jelölt az Aranylabdára".

A magyar állampolgársággal is rendelkező szakember kiemelte a duplázó Varga Barnabás teljesítményét, mert szerinte neki köszönhető, hogy hatékonyságban előrelépett a válogatott a márciusi és júniusi találkozókhoz képest, ugyanakkor a ferencvárosi csatárnál visszatérő hibának nevezte, hogy mindig tiltakozik a játékvezetőnél, emiatt sárga lapot kapott és eltiltott lesz a következő, örmények elleni találkozón.

"Lelkére kötöttük, hogy ne tegye. Ez nem fér bele, hogy reklamálásért kapja. Reméljük, a Dublinban kiállított Sallai Rolandnak csak ezt az egy meccset kellett kihagynia, mert ha nem, akkor vészhelyzetbe kerülünk. Vargát és Sallait nehéz nélkülözni, egyszerre pedig különösen, mert ez a két nemzetközi szintű csatárunk van. Nálunk az a kulcsa mindennek, hogy a kulcsjátékosok rendelkezésre álljanak. Portugáliának a cseréi ugyanazt a szintet képviselik, nálunk nem" - mondta Rossi, aki kifejtette, márciusban Törökország és júniusban Svédország ellen a helyzetkihasználás döntött az ellenfelek javára, mert akkor tíz lehetőség is kevés volt a gólhoz, most viszont Írországban és Portugália ellen is hatékony volt a válogatott elsősorban Vargának köszönhetően, aki már háromszor volt eredményes.