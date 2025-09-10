1 órája
Magyarország-Portugália: Marco Rossi: Bosszantó így kikapni az utolsó percekben
A szakember kiemelte a duplázó Varga Barnabás teljesítményét, mert szerinte neki köszönhető, hogy hatékonyságban előrelépett a válogatott.
Fotó: Csapo Balazs
Magyarország-Portugália - Marco Rossi szövetségi kapitány elismerte, hogy a portugál labdarúgó-válogatott jobban játszott, ennek ellenére keserű szájíz maradt benne, mivel a magyar csapat hajrában kapott góllal szenvedett 3-2-es vereséget a világbajnoki selejtezőn.
Rossi: ismét keserű szájíz maradt
"Alázatosan be kell látni, amikor a világ egyik legerősebb csapatával játszunk, márpedig a portugál a spanyolokkal együtt a legerősebb Európában, akkor benne van a vereség, még ha ez most keserű is. Bosszantó így kikapni az utolsó percekben. Védekeztünk, ahogy kellett, de sosem mondtunk le a támadásról. A harmadik gól egy labdaeladásból született, azaz elkerülhető lett volna, ilyenkor már nem szabad kockáztatni. Remélem, ebből a hibából tanulunk és nem követjük el újra" - mondta a 61. születésnapját a meccs napján ünneplő olasz szakvezető, aki megjegyezte, a vb-selejtezők első két fordulójában a csapata három pontot vesztett el az utolsó pillanatokban, de azt is hozzátette, az írországi 2-2 alkalmával nem saját hibából, hanem a játékvezető ténykedése nyomán. "Ez a 3-2-es vereség belefér, mindent elmond, hogy Portugáliának három játékosa is jelölt az Aranylabdára".
A magyar állampolgársággal is rendelkező szakember kiemelte a duplázó Varga Barnabás teljesítményét, mert szerinte neki köszönhető, hogy hatékonyságban előrelépett a válogatott a márciusi és júniusi találkozókhoz képest, ugyanakkor a ferencvárosi csatárnál visszatérő hibának nevezte, hogy mindig tiltakozik a játékvezetőnél, emiatt sárga lapot kapott és eltiltott lesz a következő, örmények elleni találkozón.
"Lelkére kötöttük, hogy ne tegye. Ez nem fér bele, hogy reklamálásért kapja. Reméljük, a Dublinban kiállított Sallai Rolandnak csak ezt az egy meccset kellett kihagynia, mert ha nem, akkor vészhelyzetbe kerülünk. Vargát és Sallait nehéz nélkülözni, egyszerre pedig különösen, mert ez a két nemzetközi szintű csatárunk van. Nálunk az a kulcsa mindennek, hogy a kulcsjátékosok rendelkezésre álljanak. Portugáliának a cseréi ugyanazt a szintet képviselik, nálunk nem" - mondta Rossi, aki kifejtette, márciusban Törökország és júniusban Svédország ellen a helyzetkihasználás döntött az ellenfelek javára, mert akkor tíz lehetőség is kevés volt a gólhoz, most viszont Írországban és Portugália ellen is hatékony volt a válogatott elsősorban Vargának köszönhetően, aki már háromszor volt eredményes.
Rossi az MTI érdeklődésére elárulta, Dibusz Dénes kisebb sérülése miatt azért Tóth Balázsnak szavazott bizalmat a kapuban, mert jobb formában érezte, mint Szappanos Pétert. Szerinte szerencsés döntés volt, mert kitűnően védett.
Így látta a portugál mester
"Jól ismertük az összeszokott magyar csapatot, amely ellen nehéz helyzeteket kialakítani, akciógólt pedig szinte lehetetlen szerezni. Ez látszott tavaly a hollandok és németek elleni meccseiken, nekünk mégis sikerült két akciógólt lőni. Védekezésben pedig mindössze két kapura lövést engedtünk. Fegyelmezettek voltunk, úgyhogy nagyon tetszett a teljesítményünk, amit alátámaszt a 68 százalékos labdabirtoklási fölényünk is" - mondta Roberto Martínez, a portugálok együttes spanyol szövetségi kapitánya.
Magyarország nagyon kompakt módon védekezik, mert már azelőtt jól helyezkednek a játékosok, mielőtt a védekező harmadukba kerülne a labda. Hiába van náluk keveset a labda, elöl rendkívül hatékonyak.
A két meccs után egy ponttal a csoport harmadik helyén álló magyarok legközelebb október 11-én a kvartettben második örményeket fogadják. A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.
Tóth Balázs: ha kijutnánk a vb-re, ez a vereség is büszkeséggel töltene el
A Dibusz Dénest helyettesítő Tóth Balázs a csapat mentalitását emelte ki annak ellenére, hogy a magyar labdarúgó-válogatott kedden 3-2-re kikapott Portugáliától a világbajnoki selejtező második fordulójában.
A Blackburn Rovers kapusa pályafutása második válogatott mérkőzésén lépett pályára, júniusban az Azerbajdzsán elleni felkészülési találkozón kapott játéklehetőséget.
"Dibusz Dénes a válogatott elsőszámú kapusa, sajnálom, hogy megsérült, de már hétfőn tudtam, hogy én helyettesítem" - mondta a 28 éves kapus a mérkőzést követően újságírók kérdéseire válaszolva. "Nem jó csapattárs sérüléséről értesülni, de egyből izgatottság fogott el, nem is aludtam jól, sőt a mérkőzés előtti pihenőidőben is nyugtalan voltam, de azért, hogy kezdődjön már az összecsapás."
A magyar válogatott ugyan vezetett, de a Nemzetek Ligája-győztes portugálok a második félidőben fordítottak, mégpedig a 223. válogatott mérkőzésén a 141. gólját szerző Cristiano Ronaldo tizenegyesével.
Tizenöt évesen arról álmodoztam, hogy egyszer majd kivédem Ronaldo büntetőjét, hát nem sok hiányzott. Felkínáltam neki az egyik sarkot, éreztem is, hogy nem a szokványos módon végezte el a büntetőt, mivel kivárt az utolsó pillanatig
- mondta a hálóőr.
Az ötszörös aranylabdás futballista az első félidőben, magyar vezetésnél is közel járt a gólszerzéshez, de hatméteres lövése után a bal alsó sarok irányába tartó labdát Tóth Balázs hatalmas bravúrral szögletre mentette.
"Nagyon közelről jött a lövés, nem sokat láttam a labdából" - emlékezett vissza a 31. percre a kapus. "Kézzel és térddel együtt sikerült mentenem, de hirtelen úgy éreztem, a hálóba vágódik a labda, csak akkor nyugodtam meg, amikor láttam, hogy az alapvonalon ment ki."
A válogatott a 84. percben egyenlített, de mindössze két percig volt 2-2 az állás, ráadásul a portugálok harmadik gólja győzelmet jelentett a vendégeknek.
"Talán fel kellett volna rúgnom a labdát, de Szoboszlai Dominik elkérte, ebből is látszik, mekkora győzni akarással futballozik. Sajnos utána elveszítettük a labdát a középpályán, de ha kijutnánk a vb-re, ez a vereség is büszkeséggel töltene el" - fogalmazott Tóth.