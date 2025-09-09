Nagy küzdés után Magyarország-Portugália 2-3

Magyarország-Portugália 2-3 (1-1)

Európai vb-selejtező, F csoport, 2. forduló

Puskás Aréna, 61 473 néző, v.: Erik Lambrechts (belga)

gólszerzők: Varga B. (21., 84.), illetve Bernardo Silva (36.), Ronaldo (58., 11-esből), Cancelo (86.)

sárga lap: Varga B. (56.), illetve Palhinha (95.)

Magyarország: Tóth B. - Bolla (Gruber, 91.), Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 91.)- Szoboszlai, Styles (Vitális, 81.) - Tóth A. (Ötvös, 60.), Varga B., Nagy Zs. (Lukács, 60.)

Portugália: Costa – R. Neves, Cancelo, Dias, Mendes – Vitinha (A. Silva, 87.), J. Neves (Felix, 79.) – Neto (Palhinha, 79.), Fernandes (Trincao, 66.), Silva – Ronaldo (Ramos, 87.)