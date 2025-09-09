1 órája
Nagy küzdés után Magyarország-Portugália 2-3
A magyar labdarúgó-válogatott kedden 3-2-re kikapott Portugáliától a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában, így a csoport harmadik helyére csúszott vissza
Egygólos vereség Rossi születésnapján a Magyarország-Portugália meccsen.
Magyarország-Portugália 2-3 (1-1)
Európai vb-selejtező, F csoport, 2. forduló
Puskás Aréna, 61 473 néző, v.: Erik Lambrechts (belga)
gólszerzők: Varga B. (21., 84.), illetve Bernardo Silva (36.), Ronaldo (58., 11-esből), Cancelo (86.)
sárga lap: Varga B. (56.), illetve Palhinha (95.)
Magyarország: Tóth B. - Bolla (Gruber, 91.), Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 91.)- Szoboszlai, Styles (Vitális, 81.) - Tóth A. (Ötvös, 60.), Varga B., Nagy Zs. (Lukács, 60.)
Portugália: Costa – R. Neves, Cancelo, Dias, Mendes – Vitinha (A. Silva, 87.), J. Neves (Felix, 79.) – Neto (Palhinha, 79.), Fernandes (Trincao, 66.), Silva – Ronaldo (Ramos, 87.)
A hazaiak Varga Barnabás fejesével vezetést szereztek a 21. percben, de Bernardo Silva révén még a szünet előtt egyenlítettek a végig fölényben futballozó vendégek. A második félidőben a portugálok előbb Cristiano Ronaldo büntetőjével kerültek előnybe, majd az ismét fejjel eredményes Varga ugyan egyenlített a 84. percben, de a meccset két perccel később Joao Cancelo találata döntötte el.
Varga duplázott, Vitális debütált: parázs mérkőzésen maradt alul a magyar válogatott – fotók, videó
A 61. születésnapját így vereséggel ünneplő Marco Rossi szövetségi kapitány a csereként beküldött Lukács Dániel és Vitális Milán személyében két újoncot avatott.
A nemzeti együttes a 15. meccsén is nyeretlen maradt a nyáron Nemzetek Ligája-győztes Portugáliával szemben: négy döntetlen mellett ez volt a 11. veresége.
A magyarok legközelebb október 11-én a kvartett második helyén álló örményeket fogadják.
Fotók a Magyarország-Portugália mérkőzésről
Magyarország - Portugália VB selejtező: első félidőFotók: Csapó Balázs
Még több fotó a meccsről
Magyarország-Portugália 2-3Fotók: MTI
A csoport állása
1. Portugália 2 2 - - 8-2 6 pont
2. Örményország 2 1 - 1 2-6 3
3. MAGYARORSZÁG 2 - 1 1 4-5 1
4. Írország 2 - 1 1 3-4 1