szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Selejtező

1 órája

Nagy küzdés után Magyarország-Portugália 2-3

Címkék#Portugália#Vitális Milán#Ronaldo#Magyarország#labdarúgás#vereség

A magyar labdarúgó-válogatott kedden 3-2-re kikapott Portugáliától a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában, így a csoport harmadik helyére csúszott vissza

Kisalföld.hu

Egygólos vereség Rossi születésnapján a Magyarország-Portugália meccsen.

Magyarország-Portugália
Magyarország-Portugália

Magyarország-Portugália 2-3 (1-1)
Európai vb-selejtező, F csoport, 2. forduló
Puskás Aréna, 61 473 néző, v.: Erik Lambrechts (belga)
gólszerzők: Varga B. (21., 84.), illetve Bernardo Silva (36.), Ronaldo (58., 11-esből), Cancelo (86.)
sárga lap: Varga B. (56.), illetve Palhinha (95.)

Magyarország: Tóth B. - Bolla (Gruber, 91.), Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 91.)- Szoboszlai, Styles (Vitális, 81.) - Tóth A. (Ötvös, 60.), Varga B., Nagy Zs. (Lukács, 60.)
Portugália: Costa – R. Neves, Cancelo, Dias, Mendes – Vitinha (A. Silva, 87.), J. Neves (Felix, 79.) – Neto (Palhinha, 79.), Fernandes (Trincao, 66.), Silva – Ronaldo (Ramos, 87.)

A hazaiak Varga Barnabás fejesével vezetést szereztek a 21. percben, de Bernardo Silva révén még a szünet előtt egyenlítettek a végig fölényben futballozó vendégek. A második félidőben a portugálok előbb Cristiano Ronaldo büntetőjével kerültek előnybe, majd az ismét fejjel eredményes Varga ugyan egyenlített a 84. percben, de a meccset két perccel később Joao Cancelo találata döntötte el.

A 61. születésnapját így vereséggel ünneplő Marco Rossi szövetségi kapitány a csereként beküldött Lukács Dániel és Vitális Milán személyében két újoncot avatott.

A nemzeti együttes a 15. meccsén is nyeretlen maradt a nyáron Nemzetek Ligája-győztes Portugáliával szemben: négy döntetlen mellett ez volt a 11. veresége.

A magyarok legközelebb október 11-én a kvartett második helyén álló örményeket fogadják.

Fotók a Magyarország-Portugália mérkőzésről

Magyarország - Portugália VB selejtező: első félidő

Fotók: Csapó Balázs

Még több fotó a meccsről

Magyarország-Portugália 2-3

Fotók: MTI

A csoport állása
1. Portugália 2 2 - - 8-2 6 pont
2. Örményország 2 1 - 1 2-6 3
3. MAGYARORSZÁG 2 - 1 1 4-5 1
4. Írország 2 - 1 1 3-4 1

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu