Két kulcsjátékossal sem számolhat Marco Rossi, nehéz helyzetben lesz a válogatott – videó

Sallai Roland piros lapot érő szabálytalansága miatt az írek elleni mérkőzés 52. percétől emberhátrányban játszott a magyar válogatott.

A magyar válogatott Sallai Roland és Varga Barnabás nélkül lép pályára Örményország ellen.

Fotó: Instagram/Sallai Roland

A szélső már Portugália ellen sem léphetett pályára, az MLSZ pedig közölte: a FIFA Fegyelmi Bizottsága két mérkőzéses eltiltást szabott ki a Sallaira.

A mérkőzés összefoglalóját itt lehet megtekinteni (a kiállítással járó szabálytalanság 2:20-nál látható):

A magyar válogatott két kulcsjátékost is nélkülöz

Marco Rossi gárdája a következő mérkőzését Örményország ellen játssza, ezen Sallai Roland az eltiltás miatt nem játszhat október 11-én, de a hazai selejtezőn Varga Barnabás sem lehet ott.

Égető kérdés ez a szövetségi kapitány számára, hiszen a remek formában lévő portugálok ellen kétszer is betaláló Fradi-csatár a legutóbbi mérkőzésen begyűjtötte a második sárga lapját, emiatt nem léphet pályára a következő selejtezőmérkőzésen.

Sallai az eset óta már bocsánatot kért a szabálytalanság miatt.