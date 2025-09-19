56 perce
Két kulcsjátékossal sem számolhat Marco Rossi, nehéz helyzetben lesz a válogatott – videó
Varga Barnabás és Sallai Roland sem lesz ott a következő vb-selejtezőkön eltiltás miatt. A magyar válogatott szövetségi kapitányának nem lesz egyszerű dolga az örmények elleni keret összeállításával.
Sallai Roland piros lapot érő szabálytalansága miatt az írek elleni mérkőzés 52. percétől emberhátrányban játszott a magyar válogatott.
A szélső már Portugália ellen sem léphetett pályára, az MLSZ pedig közölte: a FIFA Fegyelmi Bizottsága két mérkőzéses eltiltást szabott ki a Sallaira.
A mérkőzés összefoglalóját itt lehet megtekinteni (a kiállítással járó szabálytalanság 2:20-nál látható):
A magyar válogatott két kulcsjátékost is nélkülöz
Marco Rossi gárdája a következő mérkőzését Örményország ellen játssza, ezen Sallai Roland az eltiltás miatt nem játszhat október 11-én, de a hazai selejtezőn Varga Barnabás sem lehet ott.
Égető kérdés ez a szövetségi kapitány számára, hiszen a remek formában lévő portugálok ellen kétszer is betaláló Fradi-csatár a legutóbbi mérkőzésen begyűjtötte a második sárga lapját, emiatt nem léphet pályára a következő selejtezőmérkőzésen.
Sallai az eset óta már bocsánatot kért a szabálytalanság miatt.