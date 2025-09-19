szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

21°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar válogatott

56 perce

Két kulcsjátékossal sem számolhat Marco Rossi, nehéz helyzetben lesz a válogatott – videó

Címkék#Sallai Roland#Varga Barnabás#FIFA Fegyelmi Bizottsága#Marco Rossi#MLSZ#Örményország

Varga Barnabás és Sallai Roland sem lesz ott a következő vb-selejtezőkön eltiltás miatt. A magyar válogatott szövetségi kapitányának nem lesz egyszerű dolga az örmények elleni keret összeállításával.

Kisalföld.hu

Sallai Roland piros lapot érő szabálytalansága miatt az írek elleni mérkőzés 52. percétől emberhátrányban játszott a magyar válogatott. 

magyar válogatott
A magyar válogatott Sallai Roland és Varga Barnabás nélkül lép pályára Örményország ellen.
Fotó: Instagram/Sallai Roland

A szélső már Portugália ellen sem léphetett pályára, az MLSZ pedig közölte: a FIFA Fegyelmi Bizottsága két mérkőzéses eltiltást szabott ki a Sallaira. 

A mérkőzés összefoglalóját itt lehet megtekinteni (a kiállítással járó szabálytalanság 2:20-nál látható):

A magyar válogatott két kulcsjátékost is nélkülöz

Marco Rossi gárdája a következő mérkőzését Örményország ellen játssza, ezen Sallai Roland az eltiltás miatt nem játszhat október 11-én, de a hazai selejtezőn Varga Barnabás sem lehet ott. 

Égető kérdés ez a szövetségi kapitány számára, hiszen a remek formában lévő portugálok ellen kétszer is betaláló Fradi-csatár a legutóbbi mérkőzésen begyűjtötte a második sárga lapját, emiatt nem léphet pályára a következő selejtezőmérkőzésen. 

Sallai az eset óta már bocsánatot kért a szabálytalanság miatt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu