Álláspont

35 perce

Eljött az idő, hogy valami történjen a magyar utánpótlásban

Címkék#u20#előremenetel#pedagógia

Komoly felismerést tett az egyik sportvezető a közelmúltban. A magyar utánpótlás helyezével kapcsolatosan világosodott meg a szakember.

Szabó Gábor

Többször foglalkoztam a magyar utánpótlás helyzetével ebben a rovatban, hiszen rengeteg muníciót adnak azok a pedagógia hiányosságok, melyekkel napi szinten lehet találkozni.

magyar utánpótlás
A magyar utánpótlás reménységei közé tartozik jelenleg Lukács Boglárka (balra) és Zákányi Janka. Vajon a Győri Audi ETO fiataljai – és a többiek – befutják azt a karriert, amiért naponta annyit dolgoznak?
Fotó: gyorietokc.hu

A közelmúltban futottam bele egy nyilatkozatba: „Az, aki perceket kap a klubja NB I-es együttesében, az adott héten akár még NB I/B-t és U20-at is játszhat, három bajnokságban szerepelni pedig nem a megfelelő út, a képzési idő is rövidül. Eljött az idő, hogy felülvizsgáljuk az egy játékosnak kiadható versenyengedélyek számát."

Mondta ezt a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai vezetője, de igazából bármelyik szövetség vezető tisztségviselője szájából is elhangozhatna ez a felismerés, ami azért vicces, mert ezt nem egy, nem két ember már évek óta szajkózza.

A magyar utánpótlásból leginkább a pedagógia hiányzik

Mert miről is szól a fentebb vázolt rendszer? Adott egy játékos, aki az adott korosztályban kiemelkedik, így őt úgy menedzseli a szakma, hogy fentebb is játszatják, mert az szolgálja a fejlődését. Ezzel nincs is baj, ám ennek van pedagógiai oldala is. Mivel az érintett játékos számára egyenes az út az idősebbek közé is, nem tanulja meg, hogy a helyért meg kell harcolni. Aligha kell mondani, hogy ha akár csak egy ember is pluszban megjelenik a nagyobbak meccsén, mert ezzel az ő előremenetelét kívánja segíteni a klub, lesz valaki, aki emiatt a saját korosztályában kimarad a keretből, vagy kevesebbet játszik, mert ugyanazon a poszton egyszerre ketten mégsem lehetnek a pályán. Ő meg ebből azt tanulja meg: „küzdhetek akárhogyan hét közben, a hétvégén mindenféle indoklás nélkül félretolnak, ha más érdekek azt kívánják.”

Szóval igen, eljött az idő, hogy az illetékesek végre a szavak helyett tettekben is bizonyítsák, értik és látják a problémát. És mondjuk két korosztálynál többe senkinek sem adnak ki játékengedélyt...

