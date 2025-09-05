szeptember 5., péntek

Kajak-kenu maraton vb, Győr

34 perce

Magyar sikerek a korosztályos versenyeken

Magyar sikerek a korosztályos versenyeken

A házigazda magyar válogatott tagjai hét érmet, három-három aranyat és ezüstöt, valamint egy bronzot gyűjtöttek a pénteki korosztályos versenyek során a győri kajak-kenu maraton világbajnokságon.

Az ifjúságiaknál az egy nappal korábban rövid körön is győztes Kolozsvári Lili nyerte a kajak egyesek 18,1 kilométeres versenyét, míg a kenusoknál (10,7 km) Fekete Nóra másodikként ért a célba.

Az idősebb, U23-as korosztály férfi kenu egyes versenye (18,1 km) kettős magyar sikert hozott a győztes Pluzsik Mihály és a mögötte beérkező Soltész Péter révén, és a nők hasonló számában (10,7 km) is hazai bajnokot avattak Matkovics Lili Sára személyében. 

A kajakosoknál a férfiak 25,5 kilométert, a nők pedig 21,8-at eveztek. Előbbi versenyben Péli Zalán a harmadik, míg utóbbiaknál Csépe Panna a második helyet szerezte meg.

A vb-n most először szereplő para versenyekben is jutott dobogós helyezés a magyaroknak: Kiss Tibor ezüstérmet szerzett a KL2-es kategória 10 kilométeres távján. KL1-ben (6 km) Suba Róbert nyert Kiss Péter Pál előtt, míg női VL2-ben (6 km) Boldizsár Dalma másodikként ért célba, de ezek a futamok hivatalosan nem minősültek világbajnoki versenyeknek, mert hatnál kevesebb nemzet képviseltette magát a finálékban.

A vb vasárnapig tart a győri Aranyparton. A felnőttek klasszikus távú versenyeit szombaton és vasárnap rendezik. A belépes ingyenes.

 

