Egyperces taps a magyar-portugálon Diogo Jota emlékére

A TrollFoci Facebook oldalán tette közzé a felhívást, amelyben arra kérik a magyar-portugálon a Puskás Arénában szurkolókat, hogy egy percig tapsoljanak Diogo Jota emlékére. A tragikusan elhunyt labdarúgó Gyirmóton is pályára lépett korábban >>

A magyar-portugálon Jotának szól a taps a huszadik percben

A portugál klasszis a pályafutása során pályára lépett Gyirmóton az Alcufer Stadionban is. A magyar U21-es válogatott 2016. október 16-án Portugália hasonló korosztályú csapatával találkozott itt Európa-bajnoki selejtezőn.

Azon a magyar-portugálon Jota lőtte az első gólt

Magyarország-Portugália 3-3 (1-2)

Gyirmót, 800 néző. V.: Clancy (skót).

Magyarország: Nagy G. - Osváth, Szilvási, Kecskés Á. Hangya - Cseke, Berecz - Nagy D. (Madarász M., 89.), Kalmár (Prosser, 60.), Sallai R. (Forgács 65.) - Balogh N. Szövetségi edző: Michael Boris.

Portugália: M. Silva - Fernando, Figueiredo, Semedo, Azevedo - Neves - Geraldes (Teixeira 79.), J. Carvalho, B. Fernandes – Podence (Bruma, a szünetben), Jota (Guedes 58.). Szövetségi edző: Rui Jorge.

Gólszerző: Jota (0-1), a 10., J. Carvalho(0-2) a 13., Nagy D. (11-esből, 1-2) a 26., Podence (1-3) a 48., Prosser (2-3) a 62., Balogh N. (3-3) a 78. percben