szeptember 9., kedd

Ádám névnap

25°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékezés

1 órája

Egyperces taps a magyar-portugálon Diogo Jota emlékére

Címkék#Gyirmót#Diogo Jota#emlék#Ronaldo#labdarúgás#taps

A szurkolók a huszadik percben kezdik a tapsolást.

Kisalföld.hu

A TrollFoci Facebook oldalán tette közzé a felhívást, amelyben arra kérik a magyar-portugálon a Puskás Arénában szurkolókat, hogy egy percig tapsoljanak Diogo Jota emlékére. A tragikusan elhunyt labdarúgó Gyirmóton is pályára lépett korábban >>

magyar-portugál
A magyar-portugálon Jotának szól a taps a huszadik percben

A portugál klasszis a pályafutása során pályára lépett Gyirmóton az Alcufer Stadionban is. A magyar U21-es válogatott 2016. október 16-án Portugália hasonló korosztályú csapatával találkozott itt Európa-bajnoki selejtezőn. 

Azon a magyar-portugálon Jota lőtte az első gólt

Magyarország-Portugália 3-3 (1-2)
Gyirmót, 800 néző. V.: Clancy (skót).
Magyarország: Nagy G. - Osváth, Szilvási, Kecskés Á. Hangya - Cseke, Berecz - Nagy D. (Madarász M., 89.), Kalmár (Prosser, 60.), Sallai R. (Forgács 65.) - Balogh N. Szövetségi edző: Michael Boris.
Portugália: M. Silva - Fernando, Figueiredo, Semedo, Azevedo - Neves - Geraldes (Teixeira 79.), J. Carvalho, B. Fernandes – Podence (Bruma, a szünetben), Jota (Guedes 58.). Szövetségi edző: Rui Jorge.
Gólszerző: Jota (0-1), a 10., J. Carvalho(0-2) a 13., Nagy D. (11-esből, 1-2) a 26., Podence (1-3) a 48., Prosser (2-3) a 62., Balogh N. (3-3) a 78. percben

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu