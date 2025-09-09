Magyar-portugál - Így edzettek Ronaldóék a Puskás Arénában - fotók

Magyar-portugál - Cristiano Ronaldo és a portugál labdarúgó-válogatott edzett hétfőn a budapesti a Puskás Arénában. A csapat a 2026-os világbajnokság selejtezőjében a magyar válogatott ellen lép pályára Puskás Arénában szeptember 9-én. A magyar válogatott szombaton 2-2-es döntetlent játszott az ír csapat ellen.

Fotók a magyar-portugál meccs előtt