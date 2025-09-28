Magabiztosan győzött az ETO a Honvéd otthonában

Budapest Honvéd FC – ETO FC 0–3 (0–0)

Honvéd: Kosinska – Koszo, Csáki, Cakovic (Kerekes 67.), Krisztin (Szilvási 80.), Földvári (Nádudvari 80.), Horváthová, Vas (Nagy 80.), Sain, Bokor, Simon (Johnson 71.). Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

ETO FC: Borok - Öreg (Thalita 83’), Sali, Kovács L., Jákri, Abambila, Savanya, Süle, Vida (Csuhai 71’), Kocsán, Matos (Topalov 86’). Megbízott vezetőedző: Süle János.

Gsz.: Savanya (59., 11-esből), Matos (72., 82.).

Az 59. percben Vida cselezte be magát a tizenhatoson belülre, ahol szabálytalanul szerelték – a jogosan megítélt tizenegyest Savanya magabiztosan értékesítette (0–1). A 72. percben Kovács Laura nagyszerű labdával ugratta ki Matost, aki egy átvétel után higgadtan a bal alsó sarokba lőtt (0–2). Tíz perccel később jött a harmadik találat is: Csuhai remekül tört be a jobb oldalon, pontos passzát Matos közelről a hálóba gurította, beállítva ezzel a 0–3-as végeredményt.

Megérdemelt ETO-győzelem.