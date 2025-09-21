Küzdött a Gönyű, de a vendégtréner inkább nem beszélt

Koroncó–Wiesbauer-Gönyű 3–1 (0–0)

Koroncó, 150 néző. V.: Mészáros N.

Koroncó: Kokas – Mayer, Csete (Bodó), Présinger (Kovács Á.), Puska, Molnár M., Bieder, Görcs, Horváth D. (Hajdu), Horváth R., Molnár T. Játékos-edző: Bieder Gábor.

Gönyű: Nagy G. – Kovács K., Prácser, Varga P., Koncsag (Gál M.), Varga Cs., Puter, Siska, Kurdi, Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István.

Gsz.: Puska (65., 81., 93.), ill. Varga P. (83.).

A vendégcsapat végig küzdött, azonban a ráadásban eldőlt a mérkőzés. Küzdelmes összecsapáson érvényesült a papírforma.

Jók: Puska, Bieder, Görcs, Molnár T., ill. mindenki.

Bieder Gábor: – Nehéz találkozón vagyunk túl, ahol a játékot irányítottuk, viszont nehezen tudtuk áttörni a vendégcsapat védelmét, de a végén sikerrel jártunk, és ez győzelmet eredményezett.

Harcz István: – Mindent megtettünk a mérkőzésen, de inkább nem mondok semmit, mert örökre eltiltanának.

Herold Kristóf