1 órája
Küzdött a Gönyű, de a vendégtréner inkább nem beszélt
Vasárnap már csak egy mérkőzést játszottak a vármegyei I. osztály 7. fordulójában. A hajrában döntött az esélyesebb Koroncó.
Koroncó–Wiesbauer-Gönyű 3–1 (0–0)
Koroncó, 150 néző. V.: Mészáros N.
Koroncó: Kokas – Mayer, Csete (Bodó), Présinger (Kovács Á.), Puska, Molnár M., Bieder, Görcs, Horváth D. (Hajdu), Horváth R., Molnár T. Játékos-edző: Bieder Gábor.
Gönyű: Nagy G. – Kovács K., Prácser, Varga P., Koncsag (Gál M.), Varga Cs., Puter, Siska, Kurdi, Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István.
Gsz.: Puska (65., 81., 93.), ill. Varga P. (83.).
A vendégcsapat végig küzdött, azonban a ráadásban eldőlt a mérkőzés. Küzdelmes összecsapáson érvényesült a papírforma.
Jók: Puska, Bieder, Görcs, Molnár T., ill. mindenki.
Bieder Gábor: – Nehéz találkozón vagyunk túl, ahol a játékot irányítottuk, viszont nehezen tudtuk áttörni a vendégcsapat védelmét, de a végén sikerrel jártunk, és ez győzelmet eredményezett.
Harcz István: – Mindent megtettünk a mérkőzésen, de inkább nem mondok semmit, mert örökre eltiltanának.
Herold Kristóf
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót II
|7
|7
|0
|0
|28 - 3
|21
|2.
|Mezőörs
|6
|5
|0
|1
|38 - 7
|15
|3.
|Bácsa
|7
|4
|2
|1
|19 - 7
|14
|4.
|Kapuvár
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|5.
|Győrújbarát
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|6.
|Csorna
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|7.
|Koroncó
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|8.
|Ménfőcsanak
|7
|3
|1
|3
|15 - 17
|10
|9.
|Abda
|7
|2
|1
|4
|13 - 20
|7
|10.
|M.-óvár II
|7
|2
|1
|4
|12 - 21
|7
|11.
|Gönyű
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|12.
|Vitnyéd
|6
|1
|1
|4
|9 - 27
|4
|13.
|F.-szentmiklós
|7
|1
|0
|6
|4 - 21
|3
|14.
|Győrújfalu
|7
|1
|0
|6
|6 - 37
|3