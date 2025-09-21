szeptember 21., vasárnap

Megyei foci

1 órája

Küzdött a Gönyű, de a vendégtréner inkább nem beszélt

Címkék#megyei foci#Labdarúgó vármegyei I. osztály#Koroncó#Gönyű#labdarúgás

Vasárnap már csak egy mérkőzést játszottak a vármegyei I. osztály 7. fordulójában. A hajrában döntött az esélyesebb Koroncó.

Koroncó–Wiesbauer-Gönyű 3–1 (0–0)
Koroncó,  150 néző. V.: Mészáros N.
Koroncó: Kokas – Mayer, Csete (Bodó), Présinger (Kovács Á.), Puska, Molnár M., Bieder, Görcs, Horváth D. (Hajdu), Horváth R., Molnár T. Játékos-edző: Bieder Gábor.
Gönyű: Nagy G.  – Kovács K., Prácser, Varga P., Koncsag (Gál M.), Varga Cs., Puter, Siska, Kurdi, Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István.
Gsz.: Puska (65., 81., 93.), ill. Varga P. (83.).
A vendégcsapat végig küzdött, azonban a ráadásban eldőlt a mérkőzés. Küzdelmes összecsapáson érvényesült a papírforma.
Jók: Puska, Bieder, Görcs, Molnár T., ill. mindenki.
Bieder Gábor: – Nehéz találkozón vagyunk túl, ahol a játékot irányítottuk, viszont nehezen tudtuk áttörni a vendégcsapat védelmét, de a végén sikerrel jártunk, és ez győzelmet eredményezett.
Harcz István:  – Mindent megtettünk a mérkőzésen, de inkább nem mondok semmit, mert örökre eltiltanának.
Herold Kristóf

A bajnokság állása:

1.Gyirmót II770028 - 321
2.Mezőörs650138 - 715
3.Bácsa742119 - 714
4.Kapuvár641119 - 613
5.Győrújbarát641115 - 413
6.Csorna732214 - 1211
7.Koroncó731313 - 1310
8.Ménfőcsanak731315 - 1710
9.Abda721413 - 207
10.M.-óvár II721412 - 217
11.Gönyű71157 - 174
12.Vitnyéd61149 - 274
13.F.-szentmiklós71064 - 213
14.Győrújfalu71066 - 373

 

