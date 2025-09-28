Küzdeni akarásból is jeles

FC Sopron-Haladás 1-0 (1-0)

Sopron, 1400 néző. V.: Linn.

Sopron: Ferenczi - Fendrik, Orosz, Reseterits, - Somogyi, Tóth D., Molnár (Bokor, 67.), - Szilágyi, Varga (Kovács B., 92.), - Oláh (Végh, 76.), Vangó. Vezetőedző: Finta Zoltán.

Haladás: Horváth A. - Dezamits, Kozári, Balogh, Tarján (Papp, 67.), - Gajdos, Szakály (Fábián, 87.), Juhász (Moharos, 46.), - Pljesovszki (Horváth A., 46.), Fehér, - Fűzi (Bene, 46.). Edző: Azoitei Catalin.

Gsz.: Varga O. (36.).

36. p.: Molnár futott el bal oldalon, mintaszerű beadását Varga Olivér 6 méterről pörgette a jobb felsőbe. 1-0.

Változatos, jó iramú mérkőzést láthatott a nagy számú szurkolótábor. A Sopron küzdeni akarásból csillagos ötöst érdemel, győzelméhez nem férhetett kétség. Ferenczi kapus parádésan védett.

Finta Zoltán: - Gratulálok a fiúknak, hétről hétre példásan küzdenek. Úgy érzem, a mi akaratunk érvényesült, megérdemelten győztünk.



