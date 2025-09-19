Kupadöntősnek tekinthető a Mezőörs

Egyszerű a képlet a legmesszebb jutó amatőrcsapatok kupadöntőjével kapcsolatban: ha a Pilisi LK nem ejti ki Győrben az ETO FC-t a MOL Magyar Kupa 4. fordulójában, akkor megvan az Amatőr Kupa-döntő párosítása - írja a molkupa.hu

A MOL Magyar Kupa negyedik fordulóját három megyei osztályú csapat élte meg, közülük kerül ki az Amatőr Kupa-döntő két csapata. A Kelen SC (BLSZ I.), Pilisi LK (Pest I.), illetve a Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.) lesz ott a negyedik fordulóban. A Mezőörs az NB II-es Vasashoz utazik. Utóbbi párharcnak azért van pikantériája, hiszen két szezonnal ezelőtt a mezőörsiek tizenegyesekig jutottak az akkor NB I-es Vasassal - igaz, akkor hazai pályán. A Kelen az NB I-es Kazincbarcikát fogadja, a Pilis pedig az ETO vendége lesz.

Az MLSZ versenykiírása értelmében a legmesszebb jutó amatőrcsapatok számára kiírt Amatőr Kupa-döntőt természetesen akkor is megrendezik, ha több csapat jut el ugyanaddig a körig. A szabályok értelmében két azonos körben kieső csapat között az dönt, hogy a sorozat korábbi fordulóiban melyik ejtett ki magasabb osztályban szereplő csapatot. Ez alapján tudjuk, hogy ha a MOL Magyar Kupa 4. fordulójában érvényesül a papírforma, akkor Mezőörs-Kelen döntőt rendeznek tavasszal.

Ez a két csapat ugyanis két-két NB III-as csapatot is kiejtett az eddigi három fordulóban. A Mezőörs a Haladást és a Komáromot búcsúztatta, a Kelen a Dunaújvárost és a Tarpát, míg a Pilis eddig csak azonos osztályban szereplőkkel játszott.

A pilisiek akkor lehetnének ott a fináléban, ha Győrben ki tudnák ejteni az ETO FC-t. Hogy a Mezőörs és a Kelen között mi döntene, az már nehezebb kérdés, hiszen ugyanolyan úton jutottak el a negyedik fordulóig.



