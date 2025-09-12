Nyolc között a GYVSE - galériával

A győri kvalifikációs torna A csoportjának három csapatából az első két helyezett jutott tovább a nyolcas döntőbe. Ők a fináléban a négy kiemelt csapat (FTC, az UVSE, az Eger és a Dunaújváros) mellé csatlakozhatnak.

A kora délutáni első találkozón az UNI-Győr GYVSE a Szentessel csapott össze és két góllal győzött. Ezután utóbbi gárda a III. Kerülettel mérte össze erejét, s maradt alul egy találattal, ami azt is jelentette, hogy a hátralévő harmadik mérkőzéstől függetlenül a győriek bejutottak a nyolcas döntőbe. Az esti mérkőzésen aztán a III. Kerület a győrieket is legyőzte, így a fővárosi csapat nyerte a tornát, de másodikként a GYVSE is ott lehet az országos fináléban.