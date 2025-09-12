szeptember 12., péntek

Vízilabda Magyar Kupa

23 perce

Nyolc között a GYVSE - galériával

Címkék#UNI-GYŐR GYVSE#Magyar Kupa#női vízilabda

Pénteken a győri Aqua Sportközpontban rendezték a női vízilabda BENU Magyar Kupa egyik kvalifikációs tornáját.

Nyolc között a GYVSE - galériával

Fotó: Csapo Balazs

A győri kvalifikációs torna A csoportjának három csapatából az első két helyezett jutott tovább a nyolcas döntőbe. Ők a fináléban a négy kiemelt csapat (FTC, az UVSE, az Eger és a Dunaújváros) mellé csatlakozhatnak.

A kora délutáni első találkozón az UNI-Győr GYVSE a Szentessel csapott össze és két góllal győzött. Ezután utóbbi gárda a III. Kerülettel mérte össze erejét, s maradt alul egy találattal, ami azt is jelentette, hogy a hátralévő harmadik mérkőzéstől függetlenül a győriek bejutottak a nyolcas döntőbe. Az esti mérkőzésen aztán a III. Kerület a győrieket is legyőzte, így a fővárosi csapat nyerte a tornát, de másodikként a GYVSE is ott lehet az országos fináléban.

UNI-Győr GYVSE-Szentes, női vízilabda-mérkőzés

Fotók: Csapó Balázs

Eredmények: 
UNI-Győr GYVSE–Valdor Szentes  15–13
Valdor Szentes–III. Kerületi Torna és Vívó Egylet   12–13
III. Kerületi Torna és Vívó Egylet–UNI-Győr GYVSE  11–9

A torna végeredménye: 1. III. Kerületi Torna és Vívó Egylet, 2. UNI-Győr GYVSE, 3. Valdor Szentes

 

