Kosárlabda

2 órája

Krasznai-kupa: Sima sikerrel kezdett a Sopron

Krasznai-kupa: Sima sikerrel kezdett a Sopron

Fotó: Sopron KC

Sopron KC–Kecskemét 83–56 (23–6, 16–20, 21–21, 23–9)
SKC: THOMPSON 17/9, Meszlényi, Hajdu 2, MANGJAFIC 17/6, Struger 5. Cs.: Nelson 7/6, KUCSERA 12/6, Flasár 4, CSENDES 9/9, Takács 5/3, Kovács B. 3/3, Keller 2, Kovács Á. 
Idegesen kezdtek a csapatok, a nyitó etap derekán pályára lépett az Európa-bajnokságot is megjárt Nelson is. A szakasz második felében Kucsera vezérletével az SKC remek játékkal örvendeztette meg meg szurkolóit, s jó védekezéssel 10 perc alatt közel 20 pontos előnyt szerzett. A második negyedben megtört a soproni lendület, de így is 10 pont fölötti előnnyel fordulhattak a hazaiak. 
Fordulás után kiegyenlített lett a játék, majd a záró etapban újra nagy fölénybe került a soproni gárda, amely elsősorban Tompson, valamint Csendes és Mangjafic jóvoltából végül biztosan nyert. 
A mérkőzés legjobb játékosa az SKC bosnyák legiósa, Fahrudin Mangjafic lett. 
 

 

