Kosárlabda

2 órája

Krasznai-kupa: másodszor is nyert az SKC

Nitra Blue Wings (szlovákiai)–Sopron KC  70–74  (18–18, 17–16, 9–19, 26–21)
Sopron, Krasznai-kupa nemzetközi férfi torna. 
SKC: THOMPSON 18/6, Nelson 3, Meszlényi, Manjgafic 20/12, FLASÁR 8. Cs.: Struger 4, Takács 5/3, Csendes 5/3, KOVÁCS B. 6/3, Hajdu 2, Kucsera 2. 

A végig szoros, kiegyenlített első félidőt követően a 3. negyedet remekül kezdve elléptek a soproniak a nyitraiaktól. A hajrá izgalmasan alakult, végül 4 ponttal nyert az SKC. 

 

