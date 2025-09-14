Kosárlabda
2 órája
Krasznai-kupa: másodszor is nyert az SKC
Nitra Blue Wings (szlovákiai)–Sopron KC 70–74 (18–18, 17–16, 9–19, 26–21)
Sopron, Krasznai-kupa nemzetközi férfi torna.
SKC: THOMPSON 18/6, Nelson 3, Meszlényi, Manjgafic 20/12, FLASÁR 8. Cs.: Struger 4, Takács 5/3, Csendes 5/3, KOVÁCS B. 6/3, Hajdu 2, Kucsera 2.
A végig szoros, kiegyenlített első félidőt követően a 3. negyedet remekül kezdve elléptek a soproniak a nyitraiaktól. A hajrá izgalmasan alakult, végül 4 ponttal nyert az SKC.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre