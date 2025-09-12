Krasznai-kupa: a hazai erőpróba hétvégéje Sopronban

A program szombaton 14.30-kor kezdődött volna, de a Sopron Basket női együttesének cseh ellenfele, a BK Zabiny Brno lemondta a találkozót. Délután öt órakor azonban Gasper Potocnik alakulata, a Sopron KC férfi legénysége már pályára lép, méghozzá a Kecskemét ellen. A szombati programot a férfi torna két külföldi résztvevője, a szlovén Sencur és a szlovákiai Nitra összecsapása zárja, 19.30-as kezdettel.

Vasárnap két férfi találkozóval zárul a soproni kosaras hétvége, előbb a Kecskemét játszik a szlovén gárdával 15.30-tól, a tornát pedig az SKC és a Nyitra találkozója zárja, amelyen 18 órakor dobják föl a labdát.