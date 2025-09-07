2 órája
Kilenc gólt vállalt a volt NB I-es játékos - a megyei másod- és harmadosztály összes hétvégi eredménye - galéria
Nyúlon hatgólos döntetlent játszottak, úgy, hogy a 94. percben egyenlítettek a vendégek, a Lébény hét gólt rúgott Levélen. A Tényő 10 találatot szerzett, a Bágyogszovát 18-at, s ennek felét a volt NB I-es játékos, Szabó Zsolt. Íme a hétvégi fordulók eredményei, és összes góllövője.
Vármegyei II. osztály, Győri csoport
Nyúl–Győrújfalu II 3–3 (1–1). Gsz.: Czeiter, Sebestyén, Ábrahám, ill. J. Nagy (2), Vingler.
Nyúl-Győrújfalu II, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Csapó Balázs
Pannonhalma-Horn–Bőny 5–0 (3–0). Gsz.: Kállai (2), Imre (2), Kiss G.
Téti Sokoró–DAC UP 4–0 (3–0). Gsz.: Papp B. (2), Molnár G. (2).
Robo-Tech-Börcs–Győrasszonyfa 1–1 (0–0). Gsz.: Károlyi, ill. Vígh.
Győrszentiván–Felpéc 4–3 (1–3). Gsz.: Stefanits, Kiss, Imre, Nagy, ill. Káldi, Tekker, Gerencsér.
Kajárpéc-Herold Trans–Vámosszabadi 1–0 (1–0). Gsz.: Barkóczi.
Táp–Üstökös FC Bácsa II 2–1 (1–0). Gsz.: Tóth V. (2), ill. Katona.
A bajnokság állása:
|1.
|Tét
|5
|4
|0
|1
|12 - 2
|12
|2.
|Győrasszonyfa
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|3.
|Kajárpéc
|5
|3
|1
|1
|13 - 5
|10
|4.
|Győrújfalu II
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|5.
|Pannonhalma
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|6.
|Táp
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|7.
|Győrszentiván
|5
|2
|3
|0
|15 - 9
|9
|8.
|Nyúl
|4
|1
|1
|2
|11 - 10
|4
|9.
|Bőny
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|10.
|DAC-UP
|4
|1
|1
|2
|2 - 10
|4
|11.
|Vámosszabadi
|5
|1
|1
|3
|3 - 12
|4
|12.
|Börcs*
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|1
|13.
|Felpéc
|5
|0
|0
|5
|7 - 18
|0
|14.
|Bácsa II
|5
|0
|0
|5
|1 - 18
|0
*A Börcstől 4 pont levonva.
Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Elektromoson-Levél–Lébény 1–7 (0–5). Gsz.: Domonkos, ill. Németh M. (3), Kreicz (2), Harczi, Máté.
Hincsics Color-Ásványráró–Duvenbeck-Hegyeshalom 0–2 (0–0). Gsz.: Horváth L., Glaser.
Kunsziget–Máriakálnok 0–1 (0–0). Gsz.: Szigeti.
Lipót Pékség–Rajka 1–2 (1–1). Gsz.: Németh B., ill. Ádám, Józsa.
Kimle–Foldana-Hédervár 2–1 (2–1). Gsz.: Barta, Földi, ill. Szédelyi.
Mosonszentmiklós–Dunakiliti 1–2 (0–0). Gsz.: Horváth Á., ill. Svarda, Dán
Jánossomorja–MITE 1–0 (1–0). Gsz.: Tóth K.
A bajnokság állása:
|1.
|Lébény
|5
|4
|1
|0
|20 - 5
|13
|2.
|Dunakiliti
|4
|3
|1
|0
|16 - 6
|10
|3.
|Jánossomorja
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Hegyeshalom
|4
|3
|0
|1
|13 - 1
|9
|5.
|Máriakálnok
|4
|3
|0
|1
|20 - 9
|9
|6.
|MITE
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Hédervár
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|8.
|Rajka
|5
|2
|0
|3
|9 - 16
|6
|9.
|Ásványráró
|4
|2
|0
|2
|6 - 13
|6
|10.
|Lipót
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|11.
|M.-szentmiklós
|5
|1
|0
|4
|14 - 10
|3
|12.
|Kunsziget
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|13.
|Levél
|4
|1
|0
|3
|7 - 21
|3
|14.
|Kimle
|5
|1
|0
|4
|7 - 28
|3
Vármegyei II. osztály, Soproni csoport
Beled–SFAC 1900 0–1 (0–1). Gsz.: Kovács D.
Farád–Répcementi 3–5 (3–1). Gsz.: Németh Balázs (2), Németh Béla, ill. Szücs (3), Skultéty, Németh P.
Nagycenk–SVSE-GYSEV 2–2 (1–0). Gsz.: Füzi, Récsei, ill. Nyerges (2).
Rábaszentandrás–MET-NA-Veszkény 3–2 (2–2). Gsz.: Molnár M. (2), Böcskei, ill. Nagy L., Nyerges.
Petőháza–Lövő 4–3 (2–2). Gsz.: Boros M., Horváth B., Nagy M., Németh M., ill. Balogh M., Doktor M., Savanyú G.
Rábatamási–Szany 3–0 (0–0). Gsz.: Horváth R. (2), Csigó.
A bajnokság állása:
|1.
|R.-szentandrás
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Rábatamási
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|3.
|Répcementi
|4
|2
|2
|0
|12 - 9
|8
|4.
|Nagycenk
|5
|2
|2
|1
|12 - 12
|8
|5.
|Beled
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|6.
|Veszkény
|5
|2
|0
|3
|11 - 10
|6
|7.
|Lövő
|4
|2
|0
|2
|10 - 10
|6
|8.
|SFAC
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|9.
|Farád
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|Petőháza
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Szany
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|12.
|SVSE
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
Vármegyei III. osztály, Győri A csoport
Bakonyszentlászló–Töltéstava 4–0 (3–0). Gsz.: Nyári, Féli, Horváth B., Keszthelyi.
Tényő–Veszprémvarsány 10–1 (6–0). Gsz.: Varga R. (3), Maros P. (2), Győri (2), Kováts B., Litomiczky, Swarz, ill. Bódis.
Gyömöre–Sokorópátka 2–3 (1–2).
Csikvánd–Pér 2–1 (1–1). Gsz.: Ihász, Dóka, ill. Bognár.
A bajnokság állása:
|1.
|B.-szentlászló
|4
|4
|0
|0
|16 - 3
|12
|2.
|Sokorópátka
|5
|4
|0
|1
|18 - 9
|12
|3.
|Tényő
|5
|3
|0
|2
|20 - 13
|9
|4.
|Csikvánd
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|5.
|Pér
|5
|2
|0
|3
|19 - 19
|6
|6.
|Töltéstava
|5
|2
|0
|3
|13 - 19
|6
|7.
|Gyömöre
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|8.
|V.-varsány
|5
|0
|1
|4
|16 - 35
|1
Vármegyei III. osztály, Győri B csoport
Kóny–Börcs II 4–0 (3–0). Gsz.: Bári (2), Szabó B., Farkas.
Győrsövényház–Pázmándfalu 8–1 (3–0). Gsz.: Krasznai (2), Domoszlai (2), Petrohai, Csöndör, Szabó D., Stróbli, ill. Herczeg.
Bágyogszovát–Győr Sharks 18–0 (9–0). Gsz.: Szabó Zs. (9), Kovács R. (2), Terdik (2), Szücs (2), Vadász, Kollár, Polyák.
Győrújbarát II–Győrság 4–0 (0–0). Gsz.: Vincze (2), Sallai, Csenkei.
Enese–Nagyszentjános 8–1 (2–0). Gsz.: Papp (3), Vecsei (2), Kiss M., Tóth G., Tejfel, ill. Széles.
DAC 1912–Bajcs 8–1 (3–0). Gsz.: Perfetto (3), Bessenyei (2), Lengyel, Szilvágyi, Póczik, ill. Figura.
Abda II-Dom-King–Rábaszentmihály 0–1 (0–1). Gsz.: Cser.
A bajnokság állása:
|1.
|Enese
|5
|5
|0
|0
|24 - 3
|15
|2.
|DAC 1912
|4
|4
|0
|0
|54 - 4
|12
|3.
|Bágyogszovát
|4
|4
|0
|0
|49 - 5
|12
|4.
|Győrsövényház
|5
|4
|0
|1
|21 - 8
|12
|5.
|R.-szentmihály
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|6.
|Abda II
|4
|3
|0
|1
|21 - 4
|9
|7.
|Rábapatona
|4
|3
|0
|1
|15 - 3
|9
|8.
|Kóny
|5
|3
|0
|2
|14 - 10
|9
|9.
|Győrújbarát II
|3
|2
|1
|0
|13 - 2
|7
|10.
|Győrság
|5
|1
|0
|4
|3 - 18
|3
|11.
|Győr Sharks
|4
|1
|0
|3
|5 - 29
|3
|12.
|Bajcs
|5
|0
|0
|5
|6 - 33
|0
|13.
|Nagyszentjános
|5
|0
|0
|5
|7 - 38
|0
|14.
|Pázmándfalu
|5
|0
|0
|5
|1 - 38
|0
|15.
|Börcs II
|5
|0
|0
|5
|2 - 49
|0
Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Öttevény–Károlyháza 3–3 (1–2). Gsz.: Sallai (3), ill. Orosz (3).
MITE II–Dunasziget 2–3 (1–0). Gsz.: Berta, Kurucz, ill. Rigó, Karika, Besszer.
Halászi–Püski 5–2 (3–2). Gsz.: Mohácsi (3), Gyürü, Varga D., ill. Szüts, Czafik.
Bódi Trans-Mosonszolnok–Dunaszentpál 0–3 (0–2). Gsz.: Szigethy, Tóth F., Bali.
Győrladamér–Mosonszentmiklós II 4–3 (2–2). Gsz.: Farkas, Alföldi, Horváth Cs., Prémus (öngól), ill. Gombos (2), Finta.
Solar CT-Mecsér–Lajtaszig-Darnó-Zseli 3–2 (2–1). Gsz.: Csaplár P., Csaplár B., Szabó V., ill. Barna, Hérics.
Bezenye–Hotel Lajta Park 1–6 (0–3). Gsz.: Balovic, ill. Simon L. (3), Horváth R. (2), Újvári.
Dunaszeg–Győrzámoly 2–5 (2–2). Gsz.: Koteczki, Balogh Á., ill. Beraxa (2), Tóth Sz., Molnár T., Leitner.
Csütörtökön játszották: Öttevény–Püski 0–10. Gsz.: Molnár M. (3), Czafik (2), Ásványi (2), Szüts, Markó, Dallos.
A bajnokság állása:
|1.
|Győrzámoly
|5
|5
|0
|0
|25 - 5
|15
|2.
|Püski
|5
|4
|0
|1
|33 - 7
|12
|3.
|Dunaszeg
|5
|4
|0
|1
|17 - 10
|12
|4.
|Mecsér
|5
|4
|0
|1
|16 - 9
|12
|5.
|Dunasziget
|5
|4
|0
|1
|17 - 12
|12
|6.
|Hotel Lajta P.
|5
|3
|0
|2
|26 - 12
|9
|7.
|Halászi
|5
|3
|0
|2
|22 - 11
|9
|8.
|Dunaszentpál
|5
|3
|0
|2
|13 - 6
|9
|9.
|M.-miklós II
|5
|3
|0
|2
|18 - 14
|9
|10.
|Károlyháza
|4
|2
|1
|1
|14 - 9
|7
|11.
|Győrladamér
|5
|2
|0
|3
|9 - 24
|6
|12.
|M.-szolnok
|5
|1
|0
|4
|7 - 21
|3
|13.
|Öttevény
|5
|0
|1
|4
|6 - 34
|1
|14.
|Darnó-Zseli
|4
|0
|0
|4
|6 - 14
|0
|15.
|Bezenye
|5
|0
|0
|5
|6 - 27
|0
|16.
|MITE II*
|5
|0
|0
|5
|5 - 25
|-1
*A MITE II-től 1 pont levonva.
Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport
Ágfalva–Csapod 0–6 (0–3). Gsz.: Kocsis (2), Henye, Varga M., Szép, Düh.
Vág–Jobaháza 2–0 (1–0). Gsz.: Balázs, Kovács D.
Fertőrákos–Osli 2–4 (1–2). Gsz.: Illés, Ratting, ill. Szarka (2), Mészáros, Vörös.
Kisfalud–Egyházasfalu 1–8 (1–6). Gsz.: Veiczer, ill. Varga T. (3), Mészáros M. (2), Udvardi G., Udvardi R., Gallai.
Mihályi–Egyed 0–1 (0–0). Gsz.: Zsirai.
A bajnokság állása:
|1.
|Osli
|5
|5
|0
|0
|24 - 8
|15
|2.
|Vág
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Csapod
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|4.
|Jobaháza
|5
|2
|1
|2
|11 - 6
|7
|5.
|Fertőrákos
|4
|2
|1
|1
|10 - 10
|7
|6.
|M.-bödöge
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|7.
|Mihályi
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|8.
|Egyházasfalu
|4
|1
|1
|2
|14 - 14
|4
|9.
|Egyed
|4
|1
|0
|3
|8 - 14
|3
|10.
|Ágfalva
|4
|0
|1
|3
|6 - 16
|1
|11.
|Kisfalud
|5
|0
|0
|5
|4 - 24
|0
Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport
Sopronhorpács–Babót 3–1 (2–1). Gsz.: Takács J., Galavics, Szép, ill. Pál.
Zsira–Balf 0–4 (0–2). Gsz.: Nagy D. (2), Mészáros M., Racer.
FIT Fertőpart-Hegykő–Tercia-Fertőendréd 8–2 (4–1). Gsz.: Kóczán (2), Menyhárt (2), Pintér (2), Reseterics, Szalay, ill. Eöri, Soós.
Újkér–Nagylózs 2–1 (0–1). Gsz.: Lukács, Csuka, ill. Németh P.
Pusztacsalád–Fertőszentmiklós II 5–3 (2–3). Gsz.: Bucskó (2), Gazdag (2), Lőkös, ill. Knyizsák, Tar L., Vágusz.
Rábakecöl–Répcevis 3–4 (3–1). Gsz.: Kőhalmi (2), Major, ill. Toto (2), Lukács M., Farkas.
A Fertőd–Harka mérkőzést november 30-án rendezik.
A bajnokság állása:
|1.
|Nagylózs
|5
|4
|0
|1
|19 - 6
|12
|2.
|Hegykő
|4
|4
|0
|0
|17 - 4
|12
|3.
|Fertőendréd
|4
|3
|0
|1
|18 - 12
|9
|4.
|S.-horpács
|4
|3
|0
|1
|11 - 7
|9
|5.
|Babót
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|6.
|Balf
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Újkér
|3
|2
|0
|1
|9 - 10
|6
|8.
|Himod
|2
|1
|0
|1
|11 - 7
|3
|9.
|Harka
|3
|1
|0
|2
|10 - 10
|3
|10.
|Rábakecöl
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|11.
|F.-miklós II
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|12.
|Pusztacsalád
|4
|1
|0
|3
|7 - 15
|3
|13.
|Répcevis
|4
|1
|0
|3
|9 - 18
|3
|14.
|Zsira
|4
|0
|1
|3
|4 - 13
|1
|15.
|Fertőd
|2
|0
|0
|2
|1 - 11
|0