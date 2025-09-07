szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

15°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei foci

2 órája

Kilenc gólt vállalt a volt NB I-es játékos - a megyei másod- és harmadosztály összes hétvégi eredménye - galéria

Címkék#megyei foci#amatőr bajnokság#labdarúgás

Nyúlon hatgólos döntetlent játszottak, úgy, hogy a 94. percben egyenlítettek a vendégek, a Lébény hét gólt rúgott Levélen. A Tényő 10 találatot szerzett, a Bágyogszovát 18-at, s ennek felét a volt NB I-es játékos, Szabó Zsolt. Íme a hétvégi fordulók eredményei, és összes góllövője.

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Nyúl–Győrújfalu II 3–3 (1–1). Gsz.: Czeiter, Sebestyén, Ábrahám, ill. J. Nagy (2), Vingler. 

Nyúl-Győrújfalu II, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Csapó Balázs

Pannonhalma-Horn–Bőny 5–0 (3–0). Gsz.: Kállai (2), Imre (2), Kiss G. 
Téti Sokoró–DAC UP 4–0 (3–0). Gsz.: Papp B. (2), Molnár G. (2).
Robo-Tech-Börcs–Győrasszonyfa 1–1 (0–0). Gsz.: Károlyi, ill. Vígh.
Győrszentiván–Felpéc 4–3 (1–3). Gsz.: Stefanits, Kiss, Imre, Nagy, ill. Káldi, Tekker, Gerencsér. 
Kajárpéc-Herold Trans–Vámosszabadi 1–0 (1–0). Gsz.: Barkóczi.
Táp–Üstökös FC Bácsa II 2–1 (1–0). Gsz.: Tóth V. (2), ill. Katona. 

A bajnokság állása: 

1.Tét540112 - 212
2.Győrasszonyfa53206 - 311
3.Kajárpéc531113 - 510
4.Győrújfalu II531113 - 610
5.Pannonhalma53119 - 210
6.Táp530211 - 99
7.Győrszentiván523015 - 99
8.Nyúl411211 - 104
9.Bőny41128 - 124
10.DAC-UP41122 - 104
11.Vámosszabadi51133 - 124
12.Börcs*41219 - 41
13.Felpéc50057 - 180
14.Bácsa II50051 - 180

*A Börcstől 4 pont levonva.

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Elektromoson-Levél–Lébény 1–7 (0–5). Gsz.: Domonkos, ill. Németh M. (3), Kreicz (2), Harczi, Máté. 
Hincsics Color-Ásványráró–Duvenbeck-Hegyeshalom 0–2 (0–0). Gsz.: Horváth L., Glaser.
Kunsziget–Máriakálnok 0–1 (0–0). Gsz.: Szigeti.
Lipót Pékség–Rajka 1–2 (1–1). Gsz.: Németh B., ill. Ádám, Józsa.
Kimle–Foldana-Hédervár 2–1 (2–1). Gsz.: Barta, Földi, ill. Szédelyi.
Mosonszentmiklós–Dunakiliti 1–2 (0–0). Gsz.: Horváth Á., ill. Svarda, Dán
Jánossomorja–MITE 1–0 (1–0). Gsz.: Tóth K. 

A bajnokság állása:

1.Lébény541020 - 513
2.Dunakiliti431016 - 610
3.Jánossomorja531110 - 510
4.Hegyeshalom430113 - 19
5.Máriakálnok430120 - 99
6.MITE53028 - 69
7.Hédervár520312 - 116
8.Rajka52039 - 166
9.Ásványráró42026 - 136
10.Lipót41127 - 94
11.M.-szentmiklós510414 - 103
12.Kunsziget51044 - 133
13.Levél41037 - 213
14.Kimle51047 - 283

 

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

Beled–SFAC 1900 0–1 (0–1). Gsz.: Kovács D.
Farád–Répcementi 3–5 (3–1). Gsz.: Németh Balázs (2), Németh Béla, ill. Szücs (3), Skultéty, Németh P. 
Nagycenk–SVSE-GYSEV 2–2 (1–0). Gsz.: Füzi, Récsei, ill. Nyerges (2). 
Rábaszentandrás–MET-NA-Veszkény 3–2 (2–2). Gsz.: Molnár M. (2), Böcskei, ill. Nagy L., Nyerges.
Petőháza–Lövő 4–3 (2–2). Gsz.: Boros M., Horváth B., Nagy M., Németh M., ill. Balogh M., Doktor M., Savanyú G.
Rábatamási–Szany 3–0 (0–0). Gsz.: Horváth R. (2), Csigó.

A bajnokság állása: 

1.R.-szentandrás541013 - 513
2.Rábatamási531110 - 710
3.Répcementi422012 - 98
4.Nagycenk522112 - 128
5.Beled521212 - 107
6.Veszkény520311 - 106
7.Lövő420210 - 106
8.SFAC52037 - 86
9.Farád52037 - 96
10.Petőháza41122 - 34
11.Szany51135 - 104
12.SVSE40132 - 101

 

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Bakonyszentlászló–Töltéstava 4–0 (3–0). Gsz.: Nyári, Féli, Horváth B., Keszthelyi.
Tényő–Veszprémvarsány 10–1 (6–0). Gsz.: Varga R. (3), Maros P. (2), Győri (2), Kováts B., Litomiczky, Swarz, ill. Bódis.
Gyömöre–Sokorópátka 2–3 (1–2). 
Csikvánd–Pér 2–1 (1–1). Gsz.: Ihász, Dóka, ill. Bognár.

A bajnokság állása:

1.B.-szentlászló440016 - 312
2.Sokorópátka540118 - 912
3.Tényő530220 - 139
4.Csikvánd521211 - 97
5.Pér520319 - 196
6.Töltéstava520313 - 196
7.Gyömöre41033 - 93
8.V.-varsány501416 - 351

 

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport

Kóny–Börcs II 4–0 (3–0). Gsz.: Bári (2), Szabó B., Farkas.
Győrsövényház–Pázmándfalu 8–1 (3–0). Gsz.: Krasznai (2), Domoszlai (2), Petrohai, Csöndör, Szabó D., Stróbli, ill. Herczeg. 
Bágyogszovát–Győr Sharks 18–0 (9–0). Gsz.: Szabó Zs. (9), Kovács R. (2), Terdik (2), Szücs (2), Vadász, Kollár, Polyák. 
Győrújbarát II–Győrság 4–0 (0–0). Gsz.: Vincze (2), Sallai, Csenkei.
Enese–Nagyszentjános 8–1 (2–0). Gsz.: Papp (3), Vecsei (2), Kiss M., Tóth G., Tejfel, ill. Széles.
DAC 1912–Bajcs 8–1 (3–0). Gsz.: Perfetto (3), Bessenyei (2), Lengyel, Szilvágyi, Póczik, ill. Figura.
Abda II-Dom-King–Rábaszentmihály 0–1 (0–1). Gsz.:  Cser.

A bajnokság állása:

1.Enese550024 - 315
2.DAC 1912440054 - 412
3.Bágyogszovát440049 - 512
4.Győrsövényház540121 - 812
5.R.-szentmihály531114 - 510
6.Abda II430121 - 49
7.Rábapatona430115 - 39
8.Kóny530214 - 109
9.Győrújbarát II321013 - 27
10.Győrság51043 - 183
11.Győr Sharks41035 - 293
12.Bajcs50056 - 330
13.Nagyszentjános50057 - 380
14.Pázmándfalu50051 - 380
15.Börcs II50052 - 490

 

Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Öttevény–Károlyháza 3–3 (1–2). Gsz.: Sallai (3), ill. Orosz (3). 
MITE II–Dunasziget 2–3 (1–0). Gsz.: Berta, Kurucz, ill. Rigó, Karika, Besszer. 
Halászi–Püski 5–2 (3–2). Gsz.: Mohácsi (3), Gyürü, Varga D., ill. Szüts, Czafik. 
Bódi Trans-Mosonszolnok–Dunaszentpál 0–3 (0–2). Gsz.: Szigethy, Tóth F., Bali. 
Győrladamér–Mosonszentmiklós II 4–3 (2–2). Gsz.: Farkas, Alföldi, Horváth Cs., Prémus (öngól), ill. Gombos (2), Finta.
Solar CT-Mecsér–Lajtaszig-Darnó-Zseli 3–2 (2–1). Gsz.: Csaplár P., Csaplár B., Szabó V., ill. Barna, Hérics.
Bezenye–Hotel Lajta Park 1–6 (0–3). Gsz.: Balovic, ill. Simon L. (3), Horváth R. (2), Újvári. 
Dunaszeg–Győrzámoly 2–5 (2–2). Gsz.: Koteczki, Balogh Á., ill. Beraxa (2), Tóth Sz., Molnár T., Leitner.
Csütörtökön játszották: Öttevény–Püski 0–10. Gsz.:  Molnár M. (3), Czafik (2), Ásványi (2), Szüts, Markó, Dallos.

A bajnokság állása:

1.Győrzámoly550025 - 515
2.Püski540133 - 712
3.Dunaszeg540117 - 1012
4.Mecsér540116 - 912
5.Dunasziget540117 - 1212
6.Hotel Lajta P.530226 - 129
7.Halászi530222 - 119
8.Dunaszentpál530213 - 69
9.M.-miklós II530218 - 149
10.Károlyháza421114 - 97
11.Győrladamér52039 - 246
12.M.-szolnok51047 - 213
13.Öttevény50146 - 341
14.Darnó-Zseli40046 - 140
15.Bezenye50056 - 270
16.MITE II*50055 - 25-1

*A MITE II-től 1 pont levonva.

Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport

Ágfalva–Csapod 0–6 (0–3). Gsz.: Kocsis (2), Henye, Varga M., Szép, Düh. 
Vág–Jobaháza 2–0 (1–0). Gsz.: Balázs, Kovács D. 
Fertőrákos–Osli 2–4 (1–2). Gsz.: Illés, Ratting, ill. Szarka (2), Mészáros, Vörös. 
Kisfalud–Egyházasfalu 1–8 (1–6). Gsz.: Veiczer, ill. Varga T. (3), Mészáros M. (2), Udvardi G., Udvardi R., Gallai.
Mihályi–Egyed 0–1 (0–0). Gsz.: Zsirai. 

A bajnokság állása:

1.Osli550024 - 815
2.Vág43109 - 410
3.Csapod430111 - 69
4.Jobaháza521211 - 67
5.Fertőrákos421110 - 107
6.M.-bödöge320110 - 66
7.Mihályi41124 - 34
8.Egyházasfalu411214 - 144
9.Egyed41038 - 143
10.Ágfalva40136 - 161
11.Kisfalud50054 - 240

 

Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport

Sopronhorpács–Babót 3–1 (2–1). Gsz.: Takács J., Galavics, Szép, ill. Pál. 
Zsira–Balf 0–4 (0–2). Gsz.: Nagy D. (2), Mészáros M., Racer. 
FIT Fertőpart-Hegykő–Tercia-Fertőendréd 8–2 (4–1). Gsz.: Kóczán (2), Menyhárt (2), Pintér (2), Reseterics, Szalay, ill. Eöri, Soós. 
Újkér–Nagylózs 2–1 (0–1). Gsz.: Lukács, Csuka, ill. Németh P. 
Pusztacsalád–Fertőszentmiklós II 5–3 (2–3).  Gsz.: Bucskó (2), Gazdag (2), Lőkös, ill. Knyizsák, Tar L., Vágusz.
Rábakecöl–Répcevis 3–4 (3–1). Gsz.: Kőhalmi (2), Major, ill. Toto (2), Lukács M., Farkas.
A Fertőd–Harka mérkőzést november 30-án rendezik.

A bajnokság állása:

1.Nagylózs540119 - 612
2.Hegykő440017 - 412
3.Fertőendréd430118 - 129
4.S.-horpács430111 - 79
5.Babót42118 - 87
6.Balf32016 - 36
7.Újkér32019 - 106
8.Himod210111 - 73
9.Harka310210 - 103
10.Rábakecöl41037 - 83
11.F.-miklós II41036 - 113
12.Pusztacsalád41037 - 153
13.Répcevis41039 - 183
14.Zsira40134 - 131
15.Fertőd20021 - 110

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu