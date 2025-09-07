Kilenc gólt vállalt a volt NB I-es játékos - a megyei másod- és harmadosztály összes hétvégi eredménye - galéria

Pannonhalma-Horn–Bőny 5–0 (3–0). Gsz.: Kállai (2), Imre (2), Kiss G.

Téti Sokoró–DAC UP 4–0 (3–0). Gsz.: Papp B. (2), Molnár G. (2).

Robo-Tech-Börcs–Győrasszonyfa 1–1 (0–0). Gsz.: Károlyi, ill. Vígh.

Győrszentiván–Felpéc 4–3 (1–3). Gsz.: Stefanits, Kiss, Imre, Nagy, ill. Káldi, Tekker, Gerencsér.

Kajárpéc-Herold Trans–Vámosszabadi 1–0 (1–0). Gsz.: Barkóczi.

Táp–Üstökös FC Bácsa II 2–1 (1–0). Gsz.: Tóth V. (2), ill. Katona.

A bajnokság állása:

1. Tét 5 4 0 1 12 - 2 12 2. Győrasszonyfa 5 3 2 0 6 - 3 11 3. Kajárpéc 5 3 1 1 13 - 5 10 4. Győrújfalu II 5 3 1 1 13 - 6 10 5. Pannonhalma 5 3 1 1 9 - 2 10 6. Táp 5 3 0 2 11 - 9 9 7. Győrszentiván 5 2 3 0 15 - 9 9 8. Nyúl 4 1 1 2 11 - 10 4 9. Bőny 4 1 1 2 8 - 12 4 10. DAC-UP 4 1 1 2 2 - 10 4 11. Vámosszabadi 5 1 1 3 3 - 12 4 12. Börcs* 4 1 2 1 9 - 4 1 13. Felpéc 5 0 0 5 7 - 18 0 14. Bácsa II 5 0 0 5 1 - 18 0

*A Börcstől 4 pont levonva.

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Elektromoson-Levél–Lébény 1–7 (0–5). Gsz.: Domonkos, ill. Németh M. (3), Kreicz (2), Harczi, Máté.

Hincsics Color-Ásványráró–Duvenbeck-Hegyeshalom 0–2 (0–0). Gsz.: Horváth L., Glaser.

Kunsziget–Máriakálnok 0–1 (0–0). Gsz.: Szigeti.

Lipót Pékség–Rajka 1–2 (1–1). Gsz.: Németh B., ill. Ádám, Józsa.

Kimle–Foldana-Hédervár 2–1 (2–1). Gsz.: Barta, Földi, ill. Szédelyi.

Mosonszentmiklós–Dunakiliti 1–2 (0–0). Gsz.: Horváth Á., ill. Svarda, Dán

Jánossomorja–MITE 1–0 (1–0). Gsz.: Tóth K.

A bajnokság állása:

1. Lébény 5 4 1 0 20 - 5 13 2. Dunakiliti 4 3 1 0 16 - 6 10 3. Jánossomorja 5 3 1 1 10 - 5 10 4. Hegyeshalom 4 3 0 1 13 - 1 9 5. Máriakálnok 4 3 0 1 20 - 9 9 6. MITE 5 3 0 2 8 - 6 9 7. Hédervár 5 2 0 3 12 - 11 6 8. Rajka 5 2 0 3 9 - 16 6 9. Ásványráró 4 2 0 2 6 - 13 6 10. Lipót 4 1 1 2 7 - 9 4 11. M.-szentmiklós 5 1 0 4 14 - 10 3 12. Kunsziget 5 1 0 4 4 - 13 3 13. Levél 4 1 0 3 7 - 21 3 14. Kimle 5 1 0 4 7 - 28 3

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

Beled–SFAC 1900 0–1 (0–1). Gsz.: Kovács D.

Farád–Répcementi 3–5 (3–1). Gsz.: Németh Balázs (2), Németh Béla, ill. Szücs (3), Skultéty, Németh P.

Nagycenk–SVSE-GYSEV 2–2 (1–0). Gsz.: Füzi, Récsei, ill. Nyerges (2).

Rábaszentandrás–MET-NA-Veszkény 3–2 (2–2). Gsz.: Molnár M. (2), Böcskei, ill. Nagy L., Nyerges.

Petőháza–Lövő 4–3 (2–2). Gsz.: Boros M., Horváth B., Nagy M., Németh M., ill. Balogh M., Doktor M., Savanyú G.

Rábatamási–Szany 3–0 (0–0). Gsz.: Horváth R. (2), Csigó.

A bajnokság állása:

1. R.-szentandrás 5 4 1 0 13 - 5 13 2. Rábatamási 5 3 1 1 10 - 7 10 3. Répcementi 4 2 2 0 12 - 9 8 4. Nagycenk 5 2 2 1 12 - 12 8 5. Beled 5 2 1 2 12 - 10 7 6. Veszkény 5 2 0 3 11 - 10 6 7. Lövő 4 2 0 2 10 - 10 6 8. SFAC 5 2 0 3 7 - 8 6 9. Farád 5 2 0 3 7 - 9 6 10. Petőháza 4 1 1 2 2 - 3 4 11. Szany 5 1 1 3 5 - 10 4 12. SVSE 4 0 1 3 2 - 10 1

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Bakonyszentlászló–Töltéstava 4–0 (3–0). Gsz.: Nyári, Féli, Horváth B., Keszthelyi.

Tényő–Veszprémvarsány 10–1 (6–0). Gsz.: Varga R. (3), Maros P. (2), Győri (2), Kováts B., Litomiczky, Swarz, ill. Bódis.

Gyömöre–Sokorópátka 2–3 (1–2).

Csikvánd–Pér 2–1 (1–1). Gsz.: Ihász, Dóka, ill. Bognár.

A bajnokság állása:

1. B.-szentlászló 4 4 0 0 16 - 3 12 2. Sokorópátka 5 4 0 1 18 - 9 12 3. Tényő 5 3 0 2 20 - 13 9 4. Csikvánd 5 2 1 2 11 - 9 7 5. Pér 5 2 0 3 19 - 19 6 6. Töltéstava 5 2 0 3 13 - 19 6 7. Gyömöre 4 1 0 3 3 - 9 3 8. V.-varsány 5 0 1 4 16 - 35 1

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport

Kóny–Börcs II 4–0 (3–0). Gsz.: Bári (2), Szabó B., Farkas.

Győrsövényház–Pázmándfalu 8–1 (3–0). Gsz.: Krasznai (2), Domoszlai (2), Petrohai, Csöndör, Szabó D., Stróbli, ill. Herczeg.

Bágyogszovát–Győr Sharks 18–0 (9–0). Gsz.: Szabó Zs. (9), Kovács R. (2), Terdik (2), Szücs (2), Vadász, Kollár, Polyák.

Győrújbarát II–Győrság 4–0 (0–0). Gsz.: Vincze (2), Sallai, Csenkei.

Enese–Nagyszentjános 8–1 (2–0). Gsz.: Papp (3), Vecsei (2), Kiss M., Tóth G., Tejfel, ill. Széles.

DAC 1912–Bajcs 8–1 (3–0). Gsz.: Perfetto (3), Bessenyei (2), Lengyel, Szilvágyi, Póczik, ill. Figura.

Abda II-Dom-King–Rábaszentmihály 0–1 (0–1). Gsz.: Cser.