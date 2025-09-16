Kézilabda világbajnokság - Győri-Lukács Viktória játékosként és vezérként is hiányzik

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint a tavaly decemberben megszerzett Európa-bajnoki bronzéremhez képest is van még plusz a magyar női kézilabda-válogatottban, amely a kézilabda világbajnokságra készül.

Kézilabda világbajnokság -Győri-Lukács Viktória ezúttal csak szurkolhat társainak

A magyarok csütörtökön zárt kapuk mögött, szombaton Tatabányán pedig nézők előtt játszanak edzőmérkőzést Svédországgal, amely hozzájuk hasonlóan a november végén kezdődő világbajnokságra készül.

Golovin kedden a felcsúti edzőtáborban az MTI-nek elmondta: jelenleg 21 játékos alkotja a keretet, minden poszton hárman vannak, de ez a világversenyeken - a beállók kivételével - nem így szokott lenni. Még kísérleteznek, és mivel nem játszanak selejtezőket, a három összetartás során megnézik, mire képesek a fiatalok, akik márciusban és áprilisban jó benyomást tettek a szakmai stábra, és a szakvezető bízik benne, hogy fejlődni tudnak, és a későbbiekben segíthetnek a válogatottnak.

A csütörtöki zárt kapus meccsen megnézünk új elemeket is, szombaton pedig úgy próbálunk játszani, ahogy befejeztük a decemberi Eb-t

- szögezte le.

Golovin hangsúlyozta: minden válogatott mérkőzés nagyon fontos, úgy építik a csapatot, hogy az a hatvan perc a legfontosabb, abban kell a maximumot nyújtani, mert akkor tud igazán fejlődni a válogatott.

"Ha egy kicsit is ellazulunk, akkor nem tudjuk, hol tartunk. Ez az utolsó két évben nagyon látványosan működött és jó játékkal bronzérmet szereztünk az Európa-bajnokságon. Szerintem a csapatban van még plusz, van még potenciál, amit muszáj kihasználni" - vélekedett.

Mint mondta, a svédek nagyon komoly szintet képviselnek, a közvetlen világelithez tartoznak, így ezek az edzőmérkőzések nagyon sokat tudnak segíteni olyanoknak is, akik klubcsapatukkal nem játszanak a nemzetközi mezőnyben.

Kézilabda világbajnokság - Győri-Lukács Viktória hiánya