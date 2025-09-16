szeptember 16., kedd

Edit névnap

17°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felkészülés

44 perce

Kézilabda világbajnokság - Győri-Lukács Viktória játékosként és vezérként is hiányzik

Címkék#kézilabda#Győri-Lukács Viktória#Golovin Vlagyimir#audi eto#világbajnokság#Európa

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint az Audi ETO játékosa tapasztalatával biztonságot ad a társaknak.

Kisalföld.hu

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint a tavaly decemberben megszerzett Európa-bajnoki bronzéremhez képest is van még plusz a magyar női kézilabda-válogatottban, amely a kézilabda világbajnokságra készül.

Kézilabda világbajnokság
Kézilabda világbajnokság -Győri-Lukács Viktória ezúttal csak szurkolhat társainak

A magyarok csütörtökön zárt kapuk mögött, szombaton Tatabányán pedig nézők előtt játszanak edzőmérkőzést Svédországgal, amely hozzájuk hasonlóan a november végén kezdődő világbajnokságra készül.

Golovin kedden a felcsúti edzőtáborban az MTI-nek elmondta: jelenleg 21 játékos alkotja a keretet, minden poszton hárman vannak, de ez a világversenyeken - a beállók kivételével - nem így szokott lenni. Még kísérleteznek, és mivel nem játszanak selejtezőket, a három összetartás során megnézik, mire képesek a fiatalok, akik márciusban és áprilisban jó benyomást tettek a szakmai stábra, és a szakvezető bízik benne, hogy fejlődni tudnak, és a későbbiekben segíthetnek a válogatottnak.

A csütörtöki zárt kapus meccsen megnézünk új elemeket is, szombaton pedig úgy próbálunk játszani, ahogy befejeztük a decemberi Eb-t

 - szögezte le.

Golovin hangsúlyozta: minden válogatott mérkőzés nagyon fontos, úgy építik a csapatot, hogy az a hatvan perc a legfontosabb, abban kell a maximumot nyújtani, mert akkor tud igazán fejlődni a válogatott.

"Ha egy kicsit is ellazulunk, akkor nem tudjuk, hol tartunk. Ez az utolsó két évben nagyon látványosan működött és jó játékkal bronzérmet szereztünk az Európa-bajnokságon. Szerintem a csapatban van még plusz, van még potenciál, amit muszáj kihasználni" - vélekedett.

Mint mondta, a svédek nagyon komoly szintet képviselnek, a közvetlen világelithez tartoznak, így ezek az edzőmérkőzések nagyon sokat tudnak segíteni olyanoknak is, akik klubcsapatukkal nem játszanak a nemzetközi mezőnyben.

Kézilabda világbajnokság - Győri-Lukács Viktória hiánya

A kapitány kitért rá: a gyermekvállalás miatt hiányzó Böde-Bíró Blanka és Győri Lukács-Viktória nemcsak játékosként, hanem vezérként is hiányozni fog a keretből, mivel biztonságot adnak a csapatnak a tapasztalatukkal.

"Azt figyelem, ki alkalmas arra, hogy gyorsan felvegye ezt a ritmust és elsajátítsa a taktikai elemeket. Biztosan hiányozni fognak, de ezzel nem tudunk mit tenni. Idáig is az elvégzett munkában bíztunk, és biztos vagyok benne, hogy a munkának mindig meglesz a gyümölcse" - emelte ki.

A csapatkapitányi posztot Klujber Katrin fogja betölteni, a helyettese Tóvizi Petra lesz. Arra a kérdésre, hogy ez a döntés milyen periódusra született, Golovin azt felelte: "bízom benne, hogy az olimpiai ciklusra ez ki fog tartani".

Elárulta: már a tavalyi kontinenstorna előtt egyeztetett a két játékossal, amikor megtudta, hogy Böde-Bíró gyermekáldás előtt áll.

Mindkettő jó személyiség, biztosan ki tudják egészíteni egymást, és méltó utódai lesznek Blankának

- tekintett előre.

Albek Anna, a francia Metz HB jobbátlövője megszerezte első góljait a Bajnokok Ligájában a Borussia Dortmund ellen.

"Nagyon jó érzés, hogy végre ez is elérkezett a pályafutásomban. Az is jó érzés, hogy egy ilyen csapattal tudok BL-meccseket nyerni, és megmutatni magamat hétről hétre" - nyilatkozta az MTI-nek.

Hozzáfűzte, a beilleszkedése meglepően gyorsan és könnyen ment, mindenki nagyon befogadó volt, és úgy fogadták, mintha már korábban is ott játszott volna. Komoly pluszt jelent számára, hogy csapattársa az Eb-bronzérmes Vámos Petra, akivel nagyon jó a kapcsolata, és mindenben számíthat rá.

Az alapozás nagyon kemény volt, az idegenbeli meccsekre sokat utazunk, szóval nem egyszerű, de nagyon élvezem

 - mesélte.

A junior Európa-bajnok Albek kifejtette: nagyon örül neki, hogy kívülről felszabadulnak tűnik a játéka, de még nem zsigerből jönnek számára a dolgok a pályán, nagyon kell összpontosítania minden egyes figuránál és szituációnál, hogy a jó megoldást válassza.

Ezek még egyáltalán nem automatikusan jönnek, minden pillanatban koncentrálnom kell az edzéseken is, de így tudok fejlődni, és nagyon élvezem, hogy az adott szituációban kell meghoznom a jó döntést

- magyarázta.

Felidézte, hogy legutóbb márciusban szerepelt a válogatott összetartásán, és nagyon örült az újabb meghívónak, mert nagyon jó a csapategység, és nagyon jó volt újra találkozni a társaival. Mindannyian tudják, hogy komoly munka vár rájuk a következő hónapokban a világbajnoki felkészülés során, mert vannak elvárásaik önmagukkal szemben.

"A tavalyi Európa-bajnokság kimenetele miatt ezek magasabbak, mint eddig, és szeretnénk egy hasonlóan jó eredményt elérni. Mindig a lehető legmagasabb helyen szeretnénk végezni" - szögezte le.

  • A női válogatott őszi programja
    szeptember 20., szombat, Tatabánya
    Magyarország-Svédország 16.00, felkészülési mérkőzés
  • október 16., csütörtök, Nagykanizsa
    Magyarország-Törökország 18.00, Eurokupa-mérkőzés
  • október 19., vasárnap, Prága
    Csehország-Magyarország 19.00, Eurokupa-mérkőzés
  • november 20., csütörtök, Straume
    Magyarország-Szerbia 20.30, felkészülési mérkőzés
  • november 22., szombat, Straume
    Norvégia-Magyarország 16.45, felkészülési mérkőzés
  • november 23., vasárnap, Straume
    Magyarország-Spanyolország 14.00, felkészülési mérkőzés
  • november 26.-december 14.
    holland-német közös rendezésű világbajnokság

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu