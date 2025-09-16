44 perce
Kézilabda világbajnokság - Győri-Lukács Viktória játékosként és vezérként is hiányzik
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint az Audi ETO játékosa tapasztalatával biztonságot ad a társaknak.
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint a tavaly decemberben megszerzett Európa-bajnoki bronzéremhez képest is van még plusz a magyar női kézilabda-válogatottban, amely a kézilabda világbajnokságra készül.
A magyarok csütörtökön zárt kapuk mögött, szombaton Tatabányán pedig nézők előtt játszanak edzőmérkőzést Svédországgal, amely hozzájuk hasonlóan a november végén kezdődő világbajnokságra készül.
Golovin kedden a felcsúti edzőtáborban az MTI-nek elmondta: jelenleg 21 játékos alkotja a keretet, minden poszton hárman vannak, de ez a világversenyeken - a beállók kivételével - nem így szokott lenni. Még kísérleteznek, és mivel nem játszanak selejtezőket, a három összetartás során megnézik, mire képesek a fiatalok, akik márciusban és áprilisban jó benyomást tettek a szakmai stábra, és a szakvezető bízik benne, hogy fejlődni tudnak, és a későbbiekben segíthetnek a válogatottnak.
A csütörtöki zárt kapus meccsen megnézünk új elemeket is, szombaton pedig úgy próbálunk játszani, ahogy befejeztük a decemberi Eb-t
- szögezte le.
Golovin hangsúlyozta: minden válogatott mérkőzés nagyon fontos, úgy építik a csapatot, hogy az a hatvan perc a legfontosabb, abban kell a maximumot nyújtani, mert akkor tud igazán fejlődni a válogatott.
"Ha egy kicsit is ellazulunk, akkor nem tudjuk, hol tartunk. Ez az utolsó két évben nagyon látványosan működött és jó játékkal bronzérmet szereztünk az Európa-bajnokságon. Szerintem a csapatban van még plusz, van még potenciál, amit muszáj kihasználni" - vélekedett.
Mint mondta, a svédek nagyon komoly szintet képviselnek, a közvetlen világelithez tartoznak, így ezek az edzőmérkőzések nagyon sokat tudnak segíteni olyanoknak is, akik klubcsapatukkal nem játszanak a nemzetközi mezőnyben.
Kézilabda világbajnokság - Győri-Lukács Viktória hiánya
A kapitány kitért rá: a gyermekvállalás miatt hiányzó Böde-Bíró Blanka és Győri Lukács-Viktória nemcsak játékosként, hanem vezérként is hiányozni fog a keretből, mivel biztonságot adnak a csapatnak a tapasztalatukkal.
Ikreket vár az Audi ETO magyar válogatottja – Videós interjú Győri-Lukács Viktóriával
"Azt figyelem, ki alkalmas arra, hogy gyorsan felvegye ezt a ritmust és elsajátítsa a taktikai elemeket. Biztosan hiányozni fognak, de ezzel nem tudunk mit tenni. Idáig is az elvégzett munkában bíztunk, és biztos vagyok benne, hogy a munkának mindig meglesz a gyümölcse" - emelte ki.
A csapatkapitányi posztot Klujber Katrin fogja betölteni, a helyettese Tóvizi Petra lesz. Arra a kérdésre, hogy ez a döntés milyen periódusra született, Golovin azt felelte: "bízom benne, hogy az olimpiai ciklusra ez ki fog tartani".
Elárulta: már a tavalyi kontinenstorna előtt egyeztetett a két játékossal, amikor megtudta, hogy Böde-Bíró gyermekáldás előtt áll.
Mindkettő jó személyiség, biztosan ki tudják egészíteni egymást, és méltó utódai lesznek Blankának
- tekintett előre.
Albek Anna, a francia Metz HB jobbátlövője megszerezte első góljait a Bajnokok Ligájában a Borussia Dortmund ellen.
"Nagyon jó érzés, hogy végre ez is elérkezett a pályafutásomban. Az is jó érzés, hogy egy ilyen csapattal tudok BL-meccseket nyerni, és megmutatni magamat hétről hétre" - nyilatkozta az MTI-nek.
Hozzáfűzte, a beilleszkedése meglepően gyorsan és könnyen ment, mindenki nagyon befogadó volt, és úgy fogadták, mintha már korábban is ott játszott volna. Komoly pluszt jelent számára, hogy csapattársa az Eb-bronzérmes Vámos Petra, akivel nagyon jó a kapcsolata, és mindenben számíthat rá.
Az alapozás nagyon kemény volt, az idegenbeli meccsekre sokat utazunk, szóval nem egyszerű, de nagyon élvezem
- mesélte.
A junior Európa-bajnok Albek kifejtette: nagyon örül neki, hogy kívülről felszabadulnak tűnik a játéka, de még nem zsigerből jönnek számára a dolgok a pályán, nagyon kell összpontosítania minden egyes figuránál és szituációnál, hogy a jó megoldást válassza.
Ezek még egyáltalán nem automatikusan jönnek, minden pillanatban koncentrálnom kell az edzéseken is, de így tudok fejlődni, és nagyon élvezem, hogy az adott szituációban kell meghoznom a jó döntést
- magyarázta.
Felidézte, hogy legutóbb márciusban szerepelt a válogatott összetartásán, és nagyon örült az újabb meghívónak, mert nagyon jó a csapategység, és nagyon jó volt újra találkozni a társaival. Mindannyian tudják, hogy komoly munka vár rájuk a következő hónapokban a világbajnoki felkészülés során, mert vannak elvárásaik önmagukkal szemben.
"A tavalyi Európa-bajnokság kimenetele miatt ezek magasabbak, mint eddig, és szeretnénk egy hasonlóan jó eredményt elérni. Mindig a lehető legmagasabb helyen szeretnénk végezni" - szögezte le.
- A női válogatott őszi programja
szeptember 20., szombat, Tatabánya
Magyarország-Svédország 16.00, felkészülési mérkőzés
- október 16., csütörtök, Nagykanizsa
Magyarország-Törökország 18.00, Eurokupa-mérkőzés
- október 19., vasárnap, Prága
Csehország-Magyarország 19.00, Eurokupa-mérkőzés
- november 20., csütörtök, Straume
Magyarország-Szerbia 20.30, felkészülési mérkőzés
- november 22., szombat, Straume
Norvégia-Magyarország 16.45, felkészülési mérkőzés
- november 23., vasárnap, Straume
Magyarország-Spanyolország 14.00, felkészülési mérkőzés
- november 26.-december 14.
holland-német közös rendezésű világbajnokság