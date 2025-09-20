szeptember 20., szombat

Kézilabda

43 perce

Legyőzte skandináv ellenfelét a magyar női kézilabda válogatott

Svédország nemzeti együttesét győzték le a női kézilabdázók szombaton Tatabányán. A magyar kézilabda válogatott az olimpiai és világbajnoki negyedik helyezett ellen tudott nyerni.

Kisalföld.hu

Néhány napja még zárt kapuk mögött találkozott Golovin Vlagyimir együttese a svéd nemzeti együttessel. Felcsúton a magyar női kézilabda válogatott kikaptak, de fordult szerencséjük és szombaton legyőzték skandináv ellenfelüket. 

magyar kézilabda válogatott
A magyar kézilabda válogatott legyőzte a svédeket Tatabányán.
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A magyar női kézilabda válogatott visszavágott

Magyarország - Svédország 34-32 (13-14)

Tatabánya, felkészülési mérkőzés. V.: R. Thiyagarajah, S. Thiyagarajah (németek)

Magyar gólszerzők: Kuczora 7, Simon 6, Klujber 5, Vámos 4, Márton 3, Faragó, Tóvizi, Grosch 2/2, Kovács, Bordás, Albek 1/1

Hétméteresek: 4/2, ill. 5/5. Kiállítások: 10, ill. 2 perc

A kapuban a sérüléséből felépült Szemerey Zsófival állt fel a magyar gárda. Mindkét csapat sokat hibázott, ám a svédek kerültek lépéselőnybe. Golovin Vologyimir időkérése után a hazai együttes rendezte sorait, közelebb zárkózott és egygólos hátrányból várta a második félidőt.

A fordulást követően egalizálni tudott a magyar csapat, de csak a 41 perc után tudta átvenni a vezetést. Innen három gólnyira léptek el a házigazdák, a svédek viszont csak egyet tudtak faragni ebből a hátrányból, a találkozót így a magyar válogatott nyerte 34-32-re.

A női kézilabdázók legközelebb az Europakupa-mérkőzésen, október 16-án, Nagykanizsán lépnek pályára Törökország ellen. 

Tekintse meg a sporteseményről készült fotókat!:

Legyőzte skandináv ellenfelét a magyar női kézilabda válogatott

Fotók: MTI

 

 

