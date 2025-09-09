30 éves bajnokcsapatot ünnepeltek Bágyogszováton

Fergeteges hangulatú rendezvényen ünnepelte az elmúlt hétvégén a bágyogszováti női kézilabdacsapat a 30 éve megnyert NB II-es aranyérmét. A találkozón jelen voltak a korábbi korosztályok és az utánuk jövő generációk képviselői is.

"Egyesületünk fontos feladatának tartja, hogy a múlt örökségéből a lehető legtöbbet megőrizzünk, az elmúlt idők jó példáit napjaink nemzedéke elé állítsuk. Erre jó apropó volt, hogy a bágyogszováti női kézilabdacsapat harminc éve szerzett aranyérmet a Nemzeti Bajnokságban" - közölte a Kisalfölddel Torma József egyesületi elnök.



