Versenylehetőség az akadályozott sportolóknak

A Rábcatorok Kulturális és Sportközpont adott helyt annak a kézilabda tornának, amelyet azzal a céllal hívtak létre, hogy versenylehetőséget biztosítsanak az értelmi fogyatékossággal élő és a tanulásban akadályozott sportolóknak.

Ikrényben rendeztek speciális kézilabda tornát.

Fotó: Csapó Balázs

A Speciális Olimpia szellemisége a sporttal, a sportolás által ébresztett tudatossággal, tettre készséggel és küzdeni akarással változtatja meg az emberek életét. Buzdítja és erőt ad az értelmi fogyatékossággal élőknek, küzd az elfogadtatásukért és hangsúlyozza az egymás megértésének és tiszteletének fontosságát.

A Magyar Kézilabda Szövetség és a Magyar Speciális Olimpia Szövetség évek óta sikeresen működik együtt. Ennek is köszönhető az, hogy a legutóbbi Speciális Nyári Olimpai Világjátékokon, 2023 nyarán Berlinben a 74 magyar éremhez a férfi kézilabdacsapat egy ezüsttel járult hozzá.

Az ikrényi tornán divizionáló mérkőzéseket rendeztek, illetve létrehozták a csoportokat a bajnokság fordulóinak lebonyolításához.