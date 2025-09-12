Kézilabda Bajnokok Ligája Győrből, atlétika vb is a hétvégi élő sportközvetítésekben

szeptember 12., péntek

Az Audi ETO hazai környezetben lép pályára a női kézilabda Bajnokok Ligájában, komoly erőpróba vár teniszezőinkre, az atlétikai világbajnokságon több magyar is rajthoz áll, s lesz angol, olasz és spanyol bajnoki foci is. Rengeteg élő esemény a sportcsatornákon. Íme a pénteki, szombati és vasárnapi élő sportközvetítések a hazai televíziókban.

Szeptember 12., péntek

M4 Sport
15.00: Tenisz, Davis Kupa, Magyarország-Ausztria
20.00: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, elődöntő, Görögország-Törökország
Duna World
16.00: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, elődöntő, Németország-Finnország
Sport 1
19.00: Darts, World Series, Amszterdam
Sport 2
14.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok
Eurosport 1
14.45: Kerékpár, Vuelta a Espana, 19. szakasz
18.00: Kerékpár, Grand Prix, Quebec, férfiak
Eurosport 2
19.00: Golf, Napa Valley Championship
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Elche
Arena 4
8.45, 9.45, 10.45: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, 1. szabadedzés
13.00, 14.00, 15.00: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, edzés
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Ipswich Town-Sheffield United

Szeptember 13., szombat

M4 Sport
0.50 és 10.50: Atlétika, világbajnokság, Tokió

TAKÁCS Boglárka
Takács Boglárka. Fotó: MTI/Purger Tamás

16.00: Labdarúgás, Magyar Kupa, Szarvaskend-Ferencváros
19.00: Labdarúgás, Magyar Kupa, Vasas-Puskás Akadémia
M4 Sport+
11.00: Tenisz, Davis kupa, Magyarország-Ausztria
14.45: Hegyikerékpár, világbajnokság, női terepverseny, Valais
18.15: Kézilabda, férfi NB I, Ferencváros-Veszprém
20.00: Birkózás, világbajnokság, Zágráb
Sport 1
1.30: Autósport, TCR, Tailem Bend, időmérő
6.30 és 11.00: Autósport, TCR, Tailem Bend, futam
15.15: Kézilabda, nők, Bajnokok Ligája, csoportkör, Debrecen-Gloria Bistrita
17.45: Kézilabda, nők, Bajnokok Ligája, Audi ETO-Esbjerg
20.00: Kézilabda, férfiak, német bajnokság, THW Kiel-Hamburg
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Famalicao-Sporting CP
Sport 2
13.00 és 19.00: Darts, World Series, Amszterdam
Eurosport 1
1.00, 11.00: Atlétika, világbajnokság, Tokió
15.30: Kerékpár, Vuelta a Espana, 20. szakasz
Eurosport 2
13.50: Hegyikerékpár, világbajnokság, női terepverseny, Valais
Spíler 1
13.15: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Nottingham
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Aston Villa
18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, West Ham United-Tottenham Hotspur
20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Chelsea
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Real Oviedo
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Real Madrid
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Alavés
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Villarreal
Arena 4
8.30, 9.15, 10.00: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, 2. szabadedzés
10.45, 12.45, 13.45: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i nagydíj, MotoGP, Moto3, Moto2
12.00: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i nagydíj, MotoE, futam
14.45: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i nagydíj, MotoGP, sprintfutam
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle-Wolverhampton
18.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Hamburg
20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hannover-Hertha BSC
Match 4
1.30: Autósport, NASCAR XFinity Series, 27. futam, Food City 300
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Heidenheim-Borussia Dortmund
17.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Internazionale
20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Fiorentina-Napoli

Szeptember 14., vasárnap

M4 Sport
0.50 és 11.20: Atlétika, világbajnokság, Tokió
16.15: Labdarúgás, Magyar Kupa, Kecskemét-Újpest
19.00: Birkózás, világbajnokság, Zágráb
20.00: Kosárlabda, Európa-bajnokság, döntő
M4 Sport+
10.20: Hegyikerékpár, világbajnokság, női U23-as terepverseny, Valais
12.15: Triatlon, világkupasorozat, női verseny, Karlovy Vary
13.20: Hegyikerékpár, világbajnokság, férfi terepverseny, Valais
15.00: Triatlon, világkupasorozat, férfi verseny, Karlovy Vary
16.30: Birkózás, világbajnokság, Zágráb
19.00: Labdarúgás, szlovák bajnokság, Dunaszerdahely-Podbrezová
21.00: Labdarúgás, román bajnokság, FCSB-Csíkszereda
Sport 1
4.15: Autósport, TCR, Tailem Bend, 2. futam
13.45: Kézilabda, nők, Bajnokok Ligája, Krim Ljubljana-Podravka Koprivnica
15.45: Kézilabda, nők, Bajnokok Ligája, CSM Bucuresti-Ferencváros
19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Fenerbahce-Trabzonspor
Sport 2
13.00 és 19.00: Darts, World Series, Amszterdam
23.00: Kosárlabda, WNBA, rájátszás
Eurosport 1
1.00, 11.30: Atlétika, világbajnokság, Tokió
16.30: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 21. szakasz
20.30: Kerékpár, Grand Prix de Montreal
Eurosport 2
0.00: Golf, Napa Valley Championship
6.00, 7.00, 9.00 és 10.00: Motorsport, motokrossz, világbajnokság, Kína, 1. és 2. futam
13.20: Hegyikerékpár, világbajnokság, férfi terepverseny, Valais
15.20: Lovaglás, díjugratás, Global Champions Tour Riesenbeck
Spíler 1
14.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Burnley-Liverpool
17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Manchester United
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszr - al-Holud
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Girona
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Real Betis
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Rayo Vallecano
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Barcelona-Valencia
Arena 4
1.00: Amerikaifutball, NCAA, LSU-Florida
10.00: Morosport, MotoGP, pilótaparádé
10.45, 12.05, 13.15: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, futam
13.30: Labdarúgás, német bajnokság, St. Pauli-Augsburg
19.00: Amerikaifutball, NFL, Detroit Lions-Chicago Bears
22.15: Amerikaifutball, NFL, Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles
Match 4
1.30: Autósport, NASCAR Cup Series, 29. futam, Bass Pro Shops Night Race
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Torino
15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Pisa-Udinese
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Sassuolo-Lazio
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Bologna

 

