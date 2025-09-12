Távirányítóval a kézben 19 perce

Kézilabda Bajnokok Ligája Győrből, atlétika vb is a hétvégi élő sportközvetítésekben

Az Audi ETO hazai környezetben lép pályára a női kézilabda Bajnokok Ligájában, komoly erőpróba vár teniszezőinkre, az atlétikai világbajnokságon több magyar is rajthoz áll, s lesz angol, olasz és spanyol bajnoki foci is. Rengeteg élő esemény a sportcsatornákon. Íme a pénteki, szombati és vasárnapi élő sportközvetítések a hazai televíziókban.

Szeptember 12., péntek M4 Sport

15.00: Tenisz, Davis Kupa, Magyarország-Ausztria

20.00: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, elődöntő, Görögország-Törökország

Duna World

16.00: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, elődöntő, Németország-Finnország

Sport 1

19.00: Darts, World Series, Amszterdam

Sport 2

14.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok

Eurosport 1

14.45: Kerékpár, Vuelta a Espana, 19. szakasz

18.00: Kerékpár, Grand Prix, Quebec, férfiak

Eurosport 2

19.00: Golf, Napa Valley Championship

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Elche

Arena 4

8.45, 9.45, 10.45: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, 1. szabadedzés

13.00, 14.00, 15.00: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, edzés

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Ipswich Town-Sheffield United Szeptember 13., szombat M4 Sport

0.50 és 10.50: Atlétika, világbajnokság, Tokió Takács Boglárka. Fotó: MTI/Purger Tamás 16.00: Labdarúgás, Magyar Kupa, Szarvaskend-Ferencváros

19.00: Labdarúgás, Magyar Kupa, Vasas-Puskás Akadémia

M4 Sport+

11.00: Tenisz, Davis kupa, Magyarország-Ausztria

14.45: Hegyikerékpár, világbajnokság, női terepverseny, Valais

18.15: Kézilabda, férfi NB I, Ferencváros-Veszprém

20.00: Birkózás, világbajnokság, Zágráb

Sport 1

1.30: Autósport, TCR, Tailem Bend, időmérő

6.30 és 11.00: Autósport, TCR, Tailem Bend, futam

15.15: Kézilabda, nők, Bajnokok Ligája, csoportkör, Debrecen-Gloria Bistrita

17.45: Kézilabda, nők, Bajnokok Ligája, Audi ETO-Esbjerg

20.00: Kézilabda, férfiak, német bajnokság, THW Kiel-Hamburg

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Famalicao-Sporting CP

Sport 2

13.00 és 19.00: Darts, World Series, Amszterdam

Eurosport 1

1.00, 11.00: Atlétika, világbajnokság, Tokió

15.30: Kerékpár, Vuelta a Espana, 20. szakasz

Eurosport 2

13.50: Hegyikerékpár, világbajnokság, női terepverseny, Valais

Spíler 1

13.15: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Nottingham

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Aston Villa

18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, West Ham United-Tottenham Hotspur

20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Chelsea

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Real Oviedo

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Real Madrid

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Alavés

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Villarreal

Arena 4

8.30, 9.15, 10.00: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, 2. szabadedzés

10.45, 12.45, 13.45: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i nagydíj, MotoGP, Moto3, Moto2

12.00: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i nagydíj, MotoE, futam

14.45: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i nagydíj, MotoGP, sprintfutam

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle-Wolverhampton

18.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Hamburg

20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hannover-Hertha BSC

Match 4

1.30: Autósport, NASCAR XFinity Series, 27. futam, Food City 300

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Heidenheim-Borussia Dortmund

17.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Internazionale

20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Fiorentina-Napoli Szeptember 14., vasárnap M4 Sport

0.50 és 11.20: Atlétika, világbajnokság, Tokió

16.15: Labdarúgás, Magyar Kupa, Kecskemét-Újpest

19.00: Birkózás, világbajnokság, Zágráb

20.00: Kosárlabda, Európa-bajnokság, döntő

M4 Sport+

10.20: Hegyikerékpár, világbajnokság, női U23-as terepverseny, Valais

12.15: Triatlon, világkupasorozat, női verseny, Karlovy Vary

13.20: Hegyikerékpár, világbajnokság, férfi terepverseny, Valais

15.00: Triatlon, világkupasorozat, férfi verseny, Karlovy Vary

16.30: Birkózás, világbajnokság, Zágráb

19.00: Labdarúgás, szlovák bajnokság, Dunaszerdahely-Podbrezová

21.00: Labdarúgás, román bajnokság, FCSB-Csíkszereda

Sport 1

4.15: Autósport, TCR, Tailem Bend, 2. futam

13.45: Kézilabda, nők, Bajnokok Ligája, Krim Ljubljana-Podravka Koprivnica

15.45: Kézilabda, nők, Bajnokok Ligája, CSM Bucuresti-Ferencváros

19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Fenerbahce-Trabzonspor

Sport 2

13.00 és 19.00: Darts, World Series, Amszterdam

23.00: Kosárlabda, WNBA, rájátszás

Eurosport 1

1.00, 11.30: Atlétika, világbajnokság, Tokió

16.30: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 21. szakasz

20.30: Kerékpár, Grand Prix de Montreal

Eurosport 2

0.00: Golf, Napa Valley Championship

6.00, 7.00, 9.00 és 10.00: Motorsport, motokrossz, világbajnokság, Kína, 1. és 2. futam

13.20: Hegyikerékpár, világbajnokság, férfi terepverseny, Valais

15.20: Lovaglás, díjugratás, Global Champions Tour Riesenbeck

Spíler 1

14.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Burnley-Liverpool

17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Manchester United

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszr - al-Holud

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Girona

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Real Betis

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Rayo Vallecano

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Barcelona-Valencia

Arena 4

1.00: Amerikaifutball, NCAA, LSU-Florida

10.00: Morosport, MotoGP, pilótaparádé

10.45, 12.05, 13.15: Gyorsaságimotoros-vb, San Marinó-i nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, futam

13.30: Labdarúgás, német bajnokság, St. Pauli-Augsburg

19.00: Amerikaifutball, NFL, Detroit Lions-Chicago Bears

22.15: Amerikaifutball, NFL, Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles

Match 4

1.30: Autósport, NASCAR Cup Series, 29. futam, Bass Pro Shops Night Race

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Torino

15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Pisa-Udinese

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Sassuolo-Lazio

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Bologna

