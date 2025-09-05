Két gyermeke is világbajnok: Ez egy csoda - állítja a győri legenda

A 48 éves, két éve visszavonult klasszis az előző három győri vb-n - 1999-ben, 2007-ben és 2015-ben - versenyzőként volt ott, most pedig már a helyi klub edzőjeként és édesanyaként áll helyt.

Csay Renáta a sportág koronázatlan királynője.

A rajt előtt már nagyon izgultam, nagyon vártam, mert emlékeztem mind a három korábbi vb hangulatára – árulta el az MTI-nek Csay Renáta, aki szakági rekordnak számító húsz vb-címe mellett 19 Európa-bajnoki aranyérmet is gyűjtött fényes pályafutása során. – A mai napig velem vannak azok az érzések, benyomások, amik akkor értek. Lilinek is azt tanácsoltam, hogy figyeljen, ne vigye el a hangulat és mondtam neki, hogy a család, barátok jelenléte plusz erőt is tud adni.

A 17 éves Kolozsvári Lili az ifjúsági kajakosok mezőnyében csütörtökön megnyerte a rövidkörös versenyt, pénteken délelőtt pedig a hosszabb távon, 18,1 kilométeren is első lett. Az ugyancsak kajakos Kolozsvári Brúnó délután az U23-as versenyben lesz érdekelt.

A 17 éves Kolozsvári Lili az ifjúsági kajakosok mezőnyében csütörtökön megnyerte a rövidkörös versenyt és pénteken is világbajnok lett. Fotó: Csapó Balázs

Lili csütörtöki sikerével egyébként most már a Kolozsvári család minden tagja világbajnoknak mondhatja magát: Brúnó háromszoros, Lili kétszeres korosztályos vb-győztes, Csay Renáta férje, Kolozsvári Gábor pedig 1992-ben, Brisbane-ben C-1-ben nyert, szintén a maratoni szakágban.

Lilinek ez volt az első világversenye, egy érmet tűztünk ki célul. Tudtuk, hogy ha nem követ el technikai hibát, akkor mindkét távon harcban lehet az éremért, de ekkorát álmodni mi sem mertünk" - mondta lánya sikereiről Csay Renáta, hozzátéve: hihetetlen érzés és óriási büszkeség, hogy tíz évvel ezelőtt még ő képviselte itt a családot, most pedig már a gyerekek. Korábban volt olyan alkalom, amikor Brúnóval együtt tudtunk indulni világbajnokságon, most pedig ők ketten, ez egy csoda!

– fogalmazott.

Kolozsvári Lili egyébként édesanyja sárga hajójában lett világbajnok.

A 2012-es római vb-re kaptam, amikor elkezdte a kajakozást, adott volt, hogy az övé legyen. Bevált, szereti, bár többször mondta már, hogy szeretne egy rózsaszín hajót

– mondta ezzel kapcsolatban a legendás sportoló.

Kolozsvári Lili édesanyja sárga hajójában lett világbajnok. Fotó: Csapó Balázs

Csay Renáta a Lilit felkészítő edzői stáb tagja, de elárulta, hogy mivel mindketten Kos jegyűek, „néha, néha, úgy napjában ötször” akad köztük némi konfliktus, így a fiatal versenyzővel többnyire Tokár Krisztián foglalkozik. Hozzátette: bár őt más szakember készíti fel, másik gyermeke, Brúnó sokkal jobban igényli, hogy megbeszéljék otthon a dolgokat, többször kikéri a tanácsát.

Ez az év eddig felemás volt a számára, de kívánom neki, hogy harcban legyen az éremért U23 K-1-ben. Bízom benne, hogy elégedetten tud majd kiszállni a hajóból

– mondta a délutáni verseny kapcsán idősebb gyermekéről az édesanya.