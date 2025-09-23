Elképesztő luxus: Kerkez Skodából csodajárgányba ült át – videó

Látványos, ritka SUV-val érkezett Kerkez Milos a liverpooli edzésre.

A luxusóra csak a kezdet volt, Kerkez Milos autóban is prémiumkategóriára váltott.

Fotó: Facebook/Kerkez Milos

A 21 éves labdarúgó néhány hónapja még egy középkategóriás Skodával közlekedett, majd jött az éles váltás: egy szurkoló a Liverpool edzőközpontjánál egy Rolls-Royce Cullinan-ben videózta le a balhátvédet.

Kerkez autója prémiumfelszereltségű

A Rolls egyetlen SUV-ja (utcai terepjárója) a nevét a Cullinan-ről, a valaha volt legnagyobb tisztaságú gyémántról kapta. A jármű néhány külső elemét - mint a hűtőrács és a fényszóró - a Phantomból adaptálták. A belső térben felső kategóriás anyagokat használtak és két masszázsfunkciós hátsó üléssel szerelték. A csomagtérből bőr kempingüléseket lehet kinyitni. A Cullinan az egyetlen modell, amelyben a csomag- és utasteret üvegfal választja el egymástól. Az autóban prémium hangrendszerrel rendelkezik.