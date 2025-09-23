2 órája
Elképesztő luxus: Kerkez Skodából csodajárgányba ült át – videó
Néhány napja még több milliós órát vásárolt a Liverpool magyar labdarúgója. Autó terén is jóval magasabb kategóriára váltott Kerkez Milos: kétszáz milliós járgányban kapták lencsevégre.
Látványos, ritka SUV-val érkezett Kerkez Milos a liverpooli edzésre.
A 21 éves labdarúgó néhány hónapja még egy középkategóriás Skodával közlekedett, majd jött az éles váltás: egy szurkoló a Liverpool edzőközpontjánál egy Rolls-Royce Cullinan-ben videózta le a balhátvédet.
Kerkez autója prémiumfelszereltségű
A Rolls egyetlen SUV-ja (utcai terepjárója) a nevét a Cullinan-ről, a valaha volt legnagyobb tisztaságú gyémántról kapta. A jármű néhány külső elemét - mint a hűtőrács és a fényszóró - a Phantomból adaptálták. A belső térben felső kategóriás anyagokat használtak és két masszázsfunkciós hátsó üléssel szerelték. A csomagtérből bőr kempingüléseket lehet kinyitni. A Cullinan az egyetlen modell, amelyben a csomag- és utasteret üvegfal választja el egymástól. Az autóban prémium hangrendszerrel rendelkezik.