szeptember 23., kedd

Tekla névnap

16°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Elképesztő luxus: Kerkez Skodából csodajárgányba ült át – videó

Címkék#suv#csodajárgány#Cullinan#Kerkez Milos

Néhány napja még több milliós órát vásárolt a Liverpool magyar labdarúgója. Autó terén is jóval magasabb kategóriára váltott Kerkez Milos: kétszáz milliós járgányban kapták lencsevégre.

Kisalföld.hu

Látványos, ritka SUV-val érkezett Kerkez Milos a liverpooli edzésre. 

Kerkez Milos
A luxusóra csak a kezdet volt, Kerkez Milos autóban is prémiumkategóriára váltott.
Fotó: Facebook/Kerkez Milos

A 21 éves labdarúgó néhány hónapja még egy középkategóriás Skodával közlekedett, majd jött az éles váltás: egy szurkoló a Liverpool edzőközpontjánál egy Rolls-Royce Cullinan-ben videózta le a balhátvédet.

@amillophotos Milos Kerkez pulling up in one of the hardest cars at Liverpool 😮‍💨 Urban Cullinan is serious 🔥 #MilosKerkez #LiverpoolFC #FootballersCars #LuxuryCars #UrbanAutomotive ♬ I'm on Ten - Nbhd Nick

Kerkez autója prémiumfelszereltségű

A Rolls egyetlen SUV-ja (utcai terepjárója) a nevét a Cullinan-ről, a valaha volt legnagyobb tisztaságú gyémántról kapta. A jármű néhány külső elemét - mint a hűtőrács és a fényszóró - a Phantomból adaptálták. A belső térben felső kategóriás anyagokat használtak és két masszázsfunkciós hátsó üléssel szerelték. A csomagtérből bőr kempingüléseket lehet kinyitni. A Cullinan az egyetlen modell, amelyben a csomag- és utasteret üvegfal választja el egymástól. Az autóban prémium hangrendszerrel rendelkezik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu