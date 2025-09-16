szeptember 16., kedd

Luxus

2 órája

Többmilliós Rolexben villog Kerkez – videó

Az ETO FC korábbi játékosáért 2021-ben az AC Milán gépe érkezett, négy évvel később pedig Liverpoolba szállította a Vörösök által bérelt repülő. Az angol elsőosztályú együttessel Kerkez Milos a keresetében is szintet lépett, a 21 éves játékos ki is használja az anyagi előnyöket.

Kisalföld.hu

A Beszéljünk órákról nevű Facebook-oldal egyik követője szúrta ki a Kerkez Milos csuklóján lévő órát, amire felhívta az óraszakértő figyelmét is.

Kerkez Milos
Kerkez Milos topklubnál játszik, anyagilag is jobban járt. Fotó: MW archív

A közösségi oldalra feltöltött videó szerint a Liverpool labdarúgójának órája egy Rolex 121711-es Rothbeer.

Kerkez órája hétmilliót kóstál

Az időjelző egyébként valóban egy figyelemfelkeltő, mégis elegáns darab a kétszínű lünettával és a kontrasztos számlappal. Egy ilyen óra ára nagyjából hétmillió forint. A Rolexek ára számos tényezőn alapul:

  • az eladó
  • a piaci érték, valamint
  • a gyártó által meghatározott MSRP, azaz:
  • a felhasznált anyagok típusa
  • a létrehozáshoz szükséges mesterségbeli és kutatási tudás

is meghatározza az óra értékét. 

A legolcsóbb Rolex a Diamond Rolex Datejust, amely 2 millió 800 ezer forint, a legdrágább modell pedig a gyémánt, 18 karátos fehérarany karóra, ehhez közel 47 millió forintért lehet hozzájutni. 

