2 órája
Többmilliós Rolexben villog Kerkez – videó
Az ETO FC korábbi játékosáért 2021-ben az AC Milán gépe érkezett, négy évvel később pedig Liverpoolba szállította a Vörösök által bérelt repülő. Az angol elsőosztályú együttessel Kerkez Milos a keresetében is szintet lépett, a 21 éves játékos ki is használja az anyagi előnyöket.
A Beszéljünk órákról nevű Facebook-oldal egyik követője szúrta ki a Kerkez Milos csuklóján lévő órát, amire felhívta az óraszakértő figyelmét is.
A közösségi oldalra feltöltött videó szerint a Liverpool labdarúgójának órája egy Rolex 121711-es Rothbeer.
Kerkez órája hétmilliót kóstál
Az időjelző egyébként valóban egy figyelemfelkeltő, mégis elegáns darab a kétszínű lünettával és a kontrasztos számlappal. Egy ilyen óra ára nagyjából hétmillió forint. A Rolexek ára számos tényezőn alapul:
- az eladó
- a piaci érték, valamint
- a gyártó által meghatározott MSRP, azaz:
- a felhasznált anyagok típusa
- a létrehozáshoz szükséges mesterségbeli és kutatási tudás
is meghatározza az óra értékét.
A legolcsóbb Rolex a Diamond Rolex Datejust, amely 2 millió 800 ezer forint, a legdrágább modell pedig a gyémánt, 18 karátos fehérarany karóra, ehhez közel 47 millió forintért lehet hozzájutni.