Többmilliós Rolexben villog Kerkez – videó

A Beszéljünk órákról nevű Facebook-oldal egyik követője szúrta ki a Kerkez Milos csuklóján lévő órát, amire felhívta az óraszakértő figyelmét is.

Kerkez Milos topklubnál játszik, anyagilag is jobban járt. Fotó: MW archív

A közösségi oldalra feltöltött videó szerint a Liverpool labdarúgójának órája egy Rolex 121711-es Rothbeer.

Kerkez órája hétmilliót kóstál

Az időjelző egyébként valóban egy figyelemfelkeltő, mégis elegáns darab a kétszínű lünettával és a kontrasztos számlappal. Egy ilyen óra ára nagyjából hétmillió forint. A Rolexek ára számos tényezőn alapul:

az eladó

a piaci érték, valamint

a gyártó által meghatározott MSRP, azaz:

a felhasznált anyagok típusa

a létrehozáshoz szükséges mesterségbeli és kutatási tudás

is meghatározza az óra értékét.

A legolcsóbb Rolex a Diamond Rolex Datejust, amely 2 millió 800 ezer forint, a legdrágább modell pedig a gyémánt, 18 karátos fehérarany karóra, ehhez közel 47 millió forintért lehet hozzájutni.