Kézilabda

18 perce

Meglepő választás – Ehhez a klubhoz igazolt Katrine Lunde

Megvan az új klubja a norvég kézilabda-válogatott kiváló kapusának. A Győri Audi ETO egykori hálóőre, Katrine Lunde a szerbiai Crvena Zvezda csapatánál folytatja pályafutását.

Kisalföld.hu

A 45 éves játékos jövője hónapok óta kérdéses volt, miután januárban a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Vipers Kristiansand csődöt jelentett. Katrine Lunde ezt követően a dán Odense együtteséhez szerződött, ám júniusban a Bajnokok Ligája Final Four után ott is befejezte szereplését. Az átigazolási hírt a daniasport.hu a közösségi felületén osztotta meg.

Katrine Lunde
Katrine Lunde Szerbiába szerződött.
Fotó: Ingrid Wollberg / TV 2

Hétfőn Lunde ismét bekerült a válogatott keretébe, és a kapitány, Ole Gustav Gjekstad jelezte: hamarosan tisztázódik a kapus klubhelyzete. Nem sokkal később a játékos a  norvég TV2-nek megerősítette, hogy aláírt a belgrádi Crvena Zvezdához.

– Nagyon várom, hogy újra edzhessek és játszhassak. Izgalmas kihívás lesz számomra ez az új csapat – nyilatkozta a norvég kapus.

Katrine Lunde ingázik Szerbia és Norvégia között

A korábban a Győri Audi ETO-t évekig erősítő Lunde szerződése az év végéig szól. A játékos Kristiansand és Belgrád között fog ingázni, míg párja, a szerb származású Nikola Trajkovic és közös lányuk Norvégiában marad. 

A szerb bajnokság színvonala alacsonyabb a megszokottnál, ám Lunde így is komoly feladat elé néz. A Crvena Zvezda előtt fontos Európa Liga selejtezők állnak, a norvég kapus pedig nagy szabadságot kap a klubtól, ami lehetővé teszi számára, hogy a családjára is figyelni tudjon.

– Jelenleg ez a legjobb megoldás számomra – fogalmazott a 45 éves játékos.

November közepén a norvég válogatott megkezdi a felkészülést a német–holland közös rendezésű világbajnokságra. Lunde szeretne ott lenni a tornán, és úgy érzi, új klubja segít abban, hogy megfelelő formába kerüljön. Hogy mi lesz a folytatás a vb után, arról a kapus egyelőre nem kívánt nyilatkozni.

Ole Gustav Gjekstad szövetségi kapitány ugyanakkor elégedett a döntéssel: – Meglepett, de örülök, hogy új utat választott. A legfontosabb, hogy olyan helyen legyen, ahol jól érzi magát, mert így biztos lehetek benne, hogy az edzésmunka minőségi marad.

Nemrég arról számoltunk be, hogy Lunde kapusedző lett.

