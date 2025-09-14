szeptember 14., vasárnap

Megyei foci

2 órája

Katonás eredmények születtek vasárnap

Címkék#megyei foci#Labdarúgó vármegyei I. osztály#labdarúgás

Vasárnap két mérkőzést játszottak a vármegyei I. osztály 6. fordulójában. Mindkettőn 1-2 lett a végeredmény.

Wiesbauer-Gönyű–Vitnyéd 1–2 (1–1)
Gönyű, 100 néző. V.: Fuhrmann.
Gönyű: Boros – Végh, Kovács K., Koncsag, Varga Cs., Tarcsa, Varga P., Siska, Kurdi (Prácser), Bodó, Varga Zs. (Gál). Edző: Harcz István.
Vitnyéd: Kiss B. – Szalai András (Kleizer), Kóczán, Simon, Szalai Attila (Szalai D.), Sulyok (Szakács), Eckhardt, Varga G., Halász, Szalóki, Kovács A. Edző: Csermelyi Imre.
Gsz.: Varga (20.), ill. Szalai Attila (40.), Szakács (75.).
Az első félidőben a hazaiak lehetőségük lett volna eldönteni a három pont sorsát, a másodikban azonban a feljavuló vendégek fordítani tudtak.
Jók: Kovács K., Tarcsa, ill. mindenki.
Harcz István: – A helyzetek alapján az első félidőben el kellett volna dönteni a mérkőzést, a másodikban már veszélytelenek voltunk.
Csermelyi Imre: – Végre sikerült a győzelem, gratulálok a Gönyűnek és további sok sikert kívánok neki.
Vígh Tibor

Ménfőcsanak–Abda-VVFK Bau 1–2 (0–2)
Ménfőcsanak, 200 néző. V.: Péter G.
Ménfőcsanak: Turi – Széles, Béres, Korsós, Puskás (Tóth P.), Simon, Németh M., Buruzs (Kovács P.), Kiriák, Horváth M., Varga M. Edző: Nemes Ferenc.
Abda: Csáktornyai – Dénes, Kráz (Nyári), Éri (Tóth E.), Domján (Kovács B.), Maidics (Gál), Babayigit, Vajda, Balogh, Mórocz, Lányi. Edző: Szücs Gergely.
Gsz.: Béres (78.), ill. Balogh (25.), Maidics (37.).
Változatos mezőnyjátékkal telt el az első félidő, amelyban az Abda két pontrúgás utáni szituációkból szerezte góljait. Szünet után sem változott a játék képe, felváltva támadtak a csapatok, s eközben Béres tudott szépíteni a hazaik részéről. Közepes színvonalú, de küzdelmes mérkőzésen az Abda eredményesebben használta ki adódó helyzeteit, amivel elvitte a három pontot.
Jók: Korsós, Varga M., ill. Dénes, Maidics, Balogh, Mórocz.
Nemes Ferenc: – Két könnyelműség után, két nagyon könnyű gólt szerzett az abdai csapat. Mi a második félidei játékunkkal akár meg is nyerhettük volna a mérkőzést, annyi lehetőséget hibáztunk a kapu előtt.
Szücs Gergely: – Kettő-nulla után nem tudtuk lezárni a mérkőzést, így az utolsó huszonöt percben nagyot kellett küzdeni a győzelemért. Gratulálok a srácoknak igencsak kellett már ez a győzelem.
Kocsis-Katona Imre

A Mezőörs–Győrújbarát mérkőzést november 15-én rendezik.

A bajnokság állása:

1.Gyirmót II660025 - 218
2.Mezőörs550037 - 415
3.Kapuvár541018 - 313
4.Bácsa632116 - 611
5.Győrújbarát531112 - 310
6.Csorna631211 - 910
7.Koroncó621310 - 127
8.Ménfőcsanak621313 - 177
9.M.-óvár II621311 - 187
10.Abda620410 - 176
11.Gönyű61146 - 144
12.Vitnyéd51138 - 234
13.Győrújfalu61056 - 353
14.F.-szentmiklós60060 - 200

 

