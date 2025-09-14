1 órája
Katonás eredmények születtek vasárnap
Vasárnap két mérkőzést játszottak a vármegyei I. osztály 6. fordulójában. MIndkettőn a vendégek nyertek 2-1-re.
Wiesbauer-Gönyű–Vitnyéd 1–2 (1–1)
Gönyű, 100 néző. V.: Fuhrmann.
Gönyű: Boros – Végh, Kovács K., Koncsag, Varga Cs., Tarcsa, Varga P., Siska, Kurdi (Prácser), Bodó, Varga Zs. (Gál). Edző: Harcz István.
Vitnyéd: Kiss B. – Szalai András (Kleizer), Kóczán, Simon, Szalai Attila (Szalai D.), Sulyok (Szakács), Eckhardt, Varga G., Halász, Szalóki, Kovács A. Edző: Csermelyi Imre.
Gsz.: Varga (20.), ill. Szalai Attila (40.), Szakács (75.).
Az első félidőben a hazaiak lehetőségük lett volna eldönteni a három pont sorsát, a másodikban azonban a feljavuló vendégek fordítani tudtak.
Jók: Kovács K., Tarcsa, ill. mindenki.
Harcz István: – A helyzetek alapján az első félidőben el kellett volna dönteni a mérkőzést, a másodikban már veszélytelenek voltunk.
Csermelyi Imre: – Végre sikerült a győzelem, gratulálok a Gönyűnek és további sok sikert kívánok neki.
Vígh Tibor
Ménfőcsanak–Abda-VVFK Bau 1–2 (0–2)
Ménfőcsanak, 200 néző. V.: Péter G.
Ménfőcsanak: Turi – Széles, Béres, Korsós, Puskás (Tóth P.), Simon, Németh M., Buruzs (Kovács P.), Kiriák, Horváth M., Varga M. Edző: Nemes Ferenc.
Abda: Csáktornyai – Dénes, Kráz (Nyári), Éri (Tóth E.), Domján (Kovács B.), Maidics (Gál), Babayigit, Vajda, Balogh, Mórocz, Lányi. Edző: Szücs Gergely.
Gsz.: Béres (78.), ill. Balogh (25.), Maidics (37.).
Változatos mezőnyjátékkal telt el az első félidő, amelyban az Abda két pontrúgás utáni szituációkból szerezte góljait. Szünet után sem változott a játék képe, felváltva támadtak a csapatok, s eközben Béres tudott szépíteni a hazaik részéről. Közepes színvonalú, de küzdelmes mérkőzésen az Abda eredményesebben használta ki adódó helyzeteit, amivel elvitte a három pontot.
Jók: Korsós, Varga M., ill. Dénes, Maidics, Balogh, Mórocz.
Nemes Ferenc: – Két könnyelműség után, két nagyon könnyű gólt szerzett az abdai csapat. Mi a második félidei játékunkkal akár meg is nyerhettük volna a mérkőzést, annyi lehetőséget hibáztunk a kapu előtt.
Szücs Gergely: – Kettő-nulla után nem tudtuk lezárni a mérkőzést, így az utolsó huszonöt percben nagyot kellett küzdeni a győzelemért. Gratulálok a srácoknak igencsak kellett már ez a győzelem.
Kocsis-Katona Imre
A Mezőörs–Győrújbarát mérkőzést november 15-én rendezik.
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót II
|6
|6
|0
|0
|25 - 2
|18
|2.
|Mezőörs
|5
|5
|0
|0
|37 - 4
|15
|3.
|Kapuvár
|5
|4
|1
|0
|18 - 3
|13
|4.
|Bácsa
|6
|3
|2
|1
|16 - 6
|11
|5.
|Győrújbarát
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|6.
|Csorna
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|7.
|Koroncó
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|8.
|Ménfőcsanak
|6
|2
|1
|3
|13 - 17
|7
|9.
|M.-óvár II
|6
|2
|1
|3
|11 - 18
|7
|10.
|Abda
|6
|2
|0
|4
|10 - 17
|6
|11.
|Gönyű
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|12.
|Vitnyéd
|5
|1
|1
|3
|8 - 23
|4
|13.
|Győrújfalu
|6
|1
|0
|5
|6 - 35
|3
|14.
|F.-szentmiklós
|6
|0
|0
|6
|0 - 20
|0