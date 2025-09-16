Hibátlan a Kapuvár, mesterhármas is esett a hétvégén

Varga Péter, a Kapuvár vezetőedzője ugyanakkor higgadtan értékelt:

„Biztosan nem lesz ez mindig így. Szép széria ez, örülünk neki, de hosszú még a szezon. Jó érzés, hogy ennyi ideje nem kaptunk ki, ugyanakkor minden csapat életében váltakoznak a győzelmek és a vereségek"

– fogalmazott a tréner.

Jól megy a Kapuvárnak, huszonegy mérkőzés óta nem találtak legyőzőre

Fotó: Csapó Balázs - archív

A találkozó legnagyobb egyéni teljesítményét Farkas Zoltán nyújtotta, aki mesterhármast szerzett. A labdarúgó korán betalált, majd még két alkalommal is bevette a vendégek kapuját. Farkas az ETO utánpótlásából indult, a felnőtt csapatban is bemutatkozhatott, később a Gyirmót színeiben futballozott, Kapuváron pedig immár második idényét tölti.

„Kiváló képességű labdarúgóról van szó, aki fontos láncszem a csapatban. Most kijött neki a lépés, de nem véletlenül. Fiatal, lelkes együttes ellen érte el a három gólt. Ez már a harmadik klub, ahol együtt dolgozunk: volt játékosom a harmadosztályban Lipóton és Csornán is. Egy éve kerestem meg, most már Kapuváron él a családjával, és örülök, hogy akkor bennünket választott"

– mondta el róla Varga Péter.

A Kapuvár számára most jön a neheze

A szakvezető hozzátette: a bajnokság neheze még hátravan, hiszen a tabella élmezőnyéhez tartozó csapatokkal csak ezután találkoznak.

Hosszú még az idény. Jó, hogy ennyi ideje nem kaptunk ki, de ez bizonyára változni fog, hiszen minden csapat életében vannak győzelmek és vereségek is

– jegyezte meg.

A kapuvári gárdához a nyáron három új játékos érkezett, akiket fokozatosan építenek be a rendszerbe. A fiatalok lendülete és a rutinosabb labdarúgók tapasztalata jól kiegészíti egymást, így minden esély megvan arra, hogy a hanságiak a szezon végén is a tabella élmezőnyében végezzenek.