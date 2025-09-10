Kanadai válogatottal erősített a Sopron Basket

A Washington State University 188 centiméteres, fiatal kosárlabdázója, Tara Wallack aktív nyár után érkezik Sopronba, miután előbb a felnőtt válogatottal a Chilében megrendezett kontinenstornán, az Amerika-kupán szerzett bronzérmet, majd a FIBA 3x3-as sorozatán képviselte Edmontonban a fiatal kanadai tehetségekből összeállított Team Toronto együttesét. A játékossal, aki már át is esett az orvosi vizsgálatokon, egyéves szerződést kötött a Sopron Basket.

Tara Wallack Sopronba igazolt.