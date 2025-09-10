szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

23°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Kanadai válogatottal erősített a Sopron Basket

Címkék#Sopron Basket#kosárlabada#igazolás

Fiatal, 22 éves kanadai válogatottal erősödik a Sopron Basket női kosárlabdacsapatának kerete - jelentette be szerdán az egyesület.

A Washington State University 188 centiméteres, fiatal kosárlabdázója, Tara Wallack aktív nyár után érkezik Sopronba, miután előbb a felnőtt válogatottal a Chilében megrendezett kontinenstornán, az Amerika-kupán szerzett bronzérmet, majd a FIBA 3x3-as sorozatán képviselte Edmontonban a fiatal kanadai tehetségekből összeállított Team Toronto együttesét. A játékossal, aki már át is esett az orvosi vizsgálatokon, egyéves szerződést kötött a Sopron Basket.

Tara Wallack Sopronba igazolt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu