Labdarúgás

5 órája

Ismét megműtötték a válogatott középpályást

Címkék#Kalmár Zsolt#Horváth Cs Attila#Gyirmót FC Győr#ETO FC

Ismét megműtötték a válogatott középpályást

Az NB III-as Gyirmót FC Győr idén augusztus végén szerződtette a 36-szoros válogatott labdarúgót, Kalmár Zsoltot.

Kalmár Zsolt
Horváth Áron ügyvezető, Kalmár Zsolt és Horváth Cs. Attila. Fotó: gyirmotfc.hu

Akkor a klub azt közölte, a tapasztalt középpályás legutóbbi sérülése, műtétje után felépült, hetek óta Gyirmóton készül, a szakmai stáb elégedett a munkájával. A bemutatkozása azonban azóta is várat magára. 

Kalmár Zsoltra hosszútávon számítanak

"A játékos lába továbbra is fájt, az orvosok ezért egy korrekciós műtét elvégzését javasolták - mondja Horváth Cs. Attila, a Gyirmót FC Győr sportigazgatója. - Napjainkban már a rehabilitációs munkát végzi, hogy legkésőbb a téli alapozáskor teljes intenzitással tudjon bekapcsolódni a csapat felkészülésébe. Bízunk benne, hogy Kalmár Zsolt lába bírja a terhelést, és jövőre a Gyirmót erősségeként tétmérkőzésen is magára öltheti csapatunk 13-as mezét. Hosszútávú megállapodás köti hozzánk, számítunk rá."  

Kalmár Zsolt (30) korábban az ETO FC, az RB Leipzig, az FSV Frankfurt, a Bröndby, a Dunaszerdahely és a Fehérvár FC gárdáiban szerepelt.

 

