1 órája
Mindkét női egység dobogós a vb-n – galéria
Továbbra is a magyarok vezetik az éremtáblázatot győri a világversenyen. Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság vasárnapi számában az ezüst- és bronzérmek számát hölgy versenyzőink is gyarapították.
Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság zárónapja a hosszú távú futamokról szólt.
A győri Aranyparton vasárnap 11 órakor rajtolt el a női kajak párosok 25,5 kilométeres távú mezőnye.
A kétszeres világjátékok-győztes, kilencszeres világ- és tizenegyszeres Európa-bajnok Kiszli Vanda pénteken a rövidtávon bronzot, majd szombaton a klasszikus, 25,5 kilométeres távon ezüstérmet szerzett. A sportág örökös bajnoka vasárnap már Szerafin Zsófiával ült hajóba. A hat futószakasszal tarkított, 25,5 kilométeres verseny hajrájában óriási csatározás alakult ki az élmezőnyben, a magyar páros végül a spanyolok mögött ért be. A másik magyar egység, Sinkó Panna és Csépe Panna is ott volt a tülekedésben, ők nagyot hajrázva a harmadik helyen végeztek.
Dobogós női egységek a kajak-kenu maraton vb-n
A kajak-kenu maraton világbajnokság női K2 25,5 kilométeres távjának dobogósai:
- Tania Fernandez - Tania Alvarez (Spanyolország): 1:51:26.22
- Szerafin Zsófia - Kiszli Vanda: 1:51:27.11
- Sinkó Panna - Csépe Panna: 1:51:28.89