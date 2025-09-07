szeptember 7., vasárnap

Kajak-kenu maraton vb

1 órája

Mindkét női egység dobogós a vb-n – galéria

Címkék#Kiszli Vanda#kenu világbajnokság#ICF#kajak-kenu#Aranypart

Továbbra is a magyarok vezetik az éremtáblázatot győri a világversenyen. Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság vasárnapi számában az ezüst- és bronzérmek számát hölgy versenyzőink is gyarapították.

Kisalföld.hu

Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság zárónapja a hosszú távú futamokról szólt. 

kajak-kenu maraton világbajnokság
Mindkét női egység a dobogón végzett a kajak-kenu maraton világbajnokságon
Fotó: Krizsán Csaba

 A győri Aranyparton vasárnap 11 órakor rajtolt el a női kajak párosok 25,5 kilométeres távú mezőnye. 

A kétszeres világjátékok-győztes, kilencszeres világ- és tizenegyszeres Európa-bajnok Kiszli Vanda pénteken a rövidtávon bronzot, majd szombaton a klasszikus, 25,5 kilométeres távon ezüstérmet szerzett. A sportág örökös bajnoka vasárnap már Szerafin Zsófiával ült hajóba. A hat futószakasszal tarkított, 25,5 kilométeres verseny hajrájában óriási csatározás alakult ki az élmezőnyben, a magyar páros végül a spanyolok mögött ért be. A másik magyar egység, Sinkó Panna és Csépe Panna is ott volt a tülekedésben, ők nagyot hajrázva a harmadik helyen végeztek.

Dobogós női egységek a kajak-kenu maraton vb-n

A kajak-kenu maraton világbajnokság női K2 25,5 kilométeres távjának dobogósai:

  1. Tania Fernandez - Tania Alvarez (Spanyolország): 1:51:26.22
  2. Szerafin Zsófia - Kiszli Vanda: 1:51:27.11
  3. Sinkó Panna - Csépe Panna: 1:51:28.89

 

 

