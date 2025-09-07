Mindkét női egység dobogós a vb-n – galéria

Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság zárónapja a hosszú távú futamokról szólt.

Mindkét női egység a dobogón végzett a kajak-kenu maraton világbajnokságon

Fotó: Krizsán Csaba

A győri Aranyparton vasárnap 11 órakor rajtolt el a női kajak párosok 25,5 kilométeres távú mezőnye.

A kétszeres világjátékok-győztes, kilencszeres világ- és tizenegyszeres Európa-bajnok Kiszli Vanda pénteken a rövidtávon bronzot, majd szombaton a klasszikus, 25,5 kilométeres távon ezüstérmet szerzett. A sportág örökös bajnoka vasárnap már Szerafin Zsófiával ült hajóba. A hat futószakasszal tarkított, 25,5 kilométeres verseny hajrájában óriási csatározás alakult ki az élmezőnyben, a magyar páros végül a spanyolok mögött ért be. A másik magyar egység, Sinkó Panna és Csépe Panna is ott volt a tülekedésben, ők nagyot hajrázva a harmadik helyen végeztek.