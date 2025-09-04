Kajak-kenu maraton vb: két arany-, összesen öt magyar érem a rövidkörös döntőkben

A kajak-kenu vb-n a rövidkörös futamok során 3,6 kilométert tesznek meg a versenyzők úgy, hogy három futószakasz színesíti a három kört. Bár még messze nem volt telt ház, a Mosoni-Duna partján már az első napi döntők során remek hangulat uralkodott, a nézők a verőfényes napsütésben ütemes zenére, dobokkal, kiabálva buzdították a résztvevőket, leginkább persze a magyar indulókat.

Nem volt telt ház, de sokan voltak kívácsiak a kajak-kenu-vb versenyeire.

A női kenusoknak délelőtt, az előfutamok során nem kellett vízre szállniuk, miután ebben a számban csak 18-an neveztek, s ezzel már össze is állt a finálés mezőny, amelyben ott volt a kétszeres címvédő Kisbán Zsófia és a két hete még a milánói gyorsasági vb-n versenyző és ott egy-egy arany- és bronzérmet szerző Csorba Zsófia is.

"Fel kell még dolgoznom az idei évet, eszméletlenül hálás vagyok és elmondhatatlanul boldog - mondta az MTI-nek Csorba, aki világkupákat, Eb-t és vb-t is nyert az idén. - Az elején szerettem volna kimaradni a verekedésből és utána a saját tempómban haladni, de Zsófi nem nagyon hagyta ezt, sokkal nagyobb sebességre kényszerített, mint amit szerettem volna. De így még csodásabb ez az eredmény."

"A pálya elég nehéz volt nekem balosként, nem sok lehetőségem volt vizezni, de egész jól megoldottam. Szerettem volna nyerni, remélem, jövőre sikerül visszaszereznem a címemet."

Győr negyedszer rendez maraton vb-t

A férfiak hasonló számában a Milánóban 1000 méter egyesben bronzérmes Adolf Balázsért, valamint Uhrin Dávidért lehetett szorítani. Közülük Adolf szerepelt jobban, a visszafogottabb rajt után felzárkózott a harmadik helyre és ezt magabiztosan tartotta a befutóig. A győzelem az Európa-bajnok spanyol Jaime Duróé lett, míg Uhrin a végére kicsit elfáradva az ötödik helyen ért be.

"Kemény verseny volt, de azért tudtam élvezni. Legutóbb nyolc éve versenyeztem itt, hiányzott ez a hangulat, a győri víz, nagyon szeretem ezt a pályát. Azt hiszem, az eredményre is büszke lehetek, hiszen sok fölösleges nehézséggel kellett megküzdenem idén" - nyilatkozott a Ferencváros kenusa, aki azt mondta, ezt a versenyt, a hazai vb-t tartotta az idén a legfontosabbnak. Azt is elárulta, hogy edzőjével, Pétervári Pállal valószínűleg részben elválnak az útjaik, a mostani eredmény pedig gyönyörű lezárása volt a közös munkájuknak.