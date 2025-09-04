49 perce
Kajak-kenu maraton vb: két arany-, összesen öt magyar érem a rövidkörös döntőkben
A csütörtöki felnőtt rövidkörös versenyekben öt érmet, közte két aranyat szereztek a magyar indulók. A győri kajak-kenu maraton világbajnokságon jól kezdtek a mieink.
Fotó: Csapo Balazs
A kajak-kenu vb-n a rövidkörös futamok során 3,6 kilométert tesznek meg a versenyzők úgy, hogy három futószakasz színesíti a három kört. Bár még messze nem volt telt ház, a Mosoni-Duna partján már az első napi döntők során remek hangulat uralkodott, a nézők a verőfényes napsütésben ütemes zenére, dobokkal, kiabálva buzdították a résztvevőket, leginkább persze a magyar indulókat.
A női kenusoknak délelőtt, az előfutamok során nem kellett vízre szállniuk, miután ebben a számban csak 18-an neveztek, s ezzel már össze is állt a finálés mezőny, amelyben ott volt a kétszeres címvédő Kisbán Zsófia és a két hete még a milánói gyorsasági vb-n versenyző és ott egy-egy arany- és bronzérmet szerző Csorba Zsófia is.
"Fel kell még dolgoznom az idei évet, eszméletlenül hálás vagyok és elmondhatatlanul boldog - mondta az MTI-nek Csorba, aki világkupákat, Eb-t és vb-t is nyert az idén. - Az elején szerettem volna kimaradni a verekedésből és utána a saját tempómban haladni, de Zsófi nem nagyon hagyta ezt, sokkal nagyobb sebességre kényszerített, mint amit szerettem volna. De így még csodásabb ez az eredmény."
"A pálya elég nehéz volt nekem balosként, nem sok lehetőségem volt vizezni, de egész jól megoldottam. Szerettem volna nyerni, remélem, jövőre sikerül visszaszereznem a címemet."
- Győr negyedszer rendez maraton vb-t
A férfiak hasonló számában a Milánóban 1000 méter egyesben bronzérmes Adolf Balázsért, valamint Uhrin Dávidért lehetett szorítani. Közülük Adolf szerepelt jobban, a visszafogottabb rajt után felzárkózott a harmadik helyre és ezt magabiztosan tartotta a befutóig. A győzelem az Európa-bajnok spanyol Jaime Duróé lett, míg Uhrin a végére kicsit elfáradva az ötödik helyen ért be.
"Kemény verseny volt, de azért tudtam élvezni. Legutóbb nyolc éve versenyeztem itt, hiányzott ez a hangulat, a győri víz, nagyon szeretem ezt a pályát. Azt hiszem, az eredményre is büszke lehetek, hiszen sok fölösleges nehézséggel kellett megküzdenem idén" - nyilatkozott a Ferencváros kenusa, aki azt mondta, ezt a versenyt, a hazai vb-t tartotta az idén a legfontosabbnak. Azt is elárulta, hogy edzőjével, Pétervári Pállal valószínűleg részben elválnak az útjaik, a mostani eredmény pedig gyönyörű lezárása volt a közös munkájuknak.
A női kajakosok versenyében Csikós Zsóka folytatta idei menetelését. A gyorsasági szakágban háromszoros Európa-bajnok, két hete, a vb-n arany- és bronzérmes szolnoki versenyző az első futás után - kihasználva a címvédő svéd Melina Andersson hibáját - az élre állt, s onnantól kezdve csak a hátát nézhette a mezőny. Másodikként Andersson zárt, az augusztusi, csengtui Világjátékokon kétszeres ezüstérmes Kiszli Vanda pedig - csakúgy, mint tavaly - harmadikként fejezte be a döntőt. Mindkét magyar kihajtotta magát a 3,6 kilométeres távon és a célban boldogan csapott a levegőbe.
"Átalában én szoktam hibázni, most nem így történt. Nagyon örülök, hogy sikerült győznöm" - értékelt Csikós.
"Nem is gondoltam volna, hogy egy hazai világverseny ennyit tud adni, a közönség nagyon sokat segített. Kicsit nehéz volt átfókuszálni a gyorsasági vb után, de örülök, hogy sikeresen tudtam teljesíteni ezt a másfél hetet."
"Teljesen ki tudtam hozni magamból a maximumot, az evezésben, a futásban is. Elégedett vagyok ezzel a harmadik hellyel, nagyon örülök, hogy hazai közönség előtt dobogóra tudok állni. Fantasztikus érzés" - mondta az Atomerőmű SE sportolója, Kiszli. A férfiaknál nem tudtak beleszólni a dobogós helyek sorsába a magyarok.
Kolozsvári remekelt a kajak-kenu vb-n
Az ifjúsági kajakosok rövidkörös döntőiben a lányoknál Kolozsvári Lili - a 20-szoros maraton világbajnok Csay Renáta lánya - diadalmaskodott, míg Reisz Janka harmadik lett, a fiúknál pedig Molnár Merse révén egy ezüstérmet szereztek a házigazdák.
A maraton vb vasárnapig tart a győri Aranyparton, pénteken a korosztályos és para versenyeké lesz a főszerep. A belépés minden napon ingyenes.
Eredmények, rövidkör (3,6 km):
férfi K-1, világbajnok: Fernando Pimenta (Portugália) 13:37.11 p 2. Mads Pedersen (Dánia) 13:38.03 3. Jose Ramalho (Portugália) 13:47.38 4. Varga Ádám 14:00.02 ...9. Péli Zalán 14:18.36
férfi C-1, világbajnok: Jaime Duro (Spanyolország) 15:22.87 p 2. Szergej Tarnovszki (Moldova) 15:42.30 3. Adolf Balázs 15:48.60 ...5. Uhrin Dávid 16:17.45
női K-1, világbajnok: Csikós Zsóka 15:21.64 p 2. Melina Andersson (Svédország) 15:24.65 3. Kiszli Vanda 15:28.93
női C-1, világbajnok: Csorba Zsófia 18:25.50 p 2. Kisbán Zsófia 18:29.79 3. Ludmila Babak (Ukrajna) 18:40.95