Rekordot dönt a győri kajak-kenu maraton világbajnokság

A világeseményt bemutató sajtótájékoztatót szerdán délelőtt tartották az Aranyparton. A maratoni szakág versenye negyedik alkalommal érkezik a kisalföldi megyeszékhelyre, hiszen 1999, 2007 és 2015 után most ismét Győrben mérik össze erejüket a világ legjobbjai. A szervezők egy kisfilmmel idézték fel a korábbi ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokságok hangulatát.

Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság csütörtökön a rövidkörös előfutamokkal kezdődik.

Fotó: Csapó Balázs

Kósa Roland alpolgármester a sajtóeseményen személyes emlékeit is megosztotta: tíz éve szpíkerként élhette át a világbajnoki győzelem pillanatait. Beszédében felidézte a Boros Adrián–Solti László páros éremért zajló befutóját, amely különleges energiákat szabadított fel a közönségből.

„Tétje van annak, hogy itt legyünk a versenyen és bátorítsuk a magyar versenyzőket. A buzdítás fontos, hiszen akár egy aranyérem is múlhat rajta”

– hangsúlyozta, majd a maratoni szakágat a kajak-kenu „forma-egyének” nevezte.

Az alpolgármester kitért a felújított céltorony átadására is, amely egyszerre jelképe a folytonosságnak és a sport városi jelentőségének:

„Kiváló verseny lesz, ehhez minden adott – az állandó vízszint és a parti infrastruktúra. Az állandó vízszint a torkolati műtárgyaknak is köszönhetően olyan versenykörülményeket tud biztosítani, ami 2007-ben még elképzelhetetlen volt”

– emelte ki Kósa Roland, majd hozzátette: a város negyedszer kapta meg a világbajnokság rendezési jogát, ami a helyi szervezők és a sportközösség munkáját dicséri.

„Sokat mond el az, hogy negyedik alkalommal kaptuk meg a versenyszervezés jogát. Valamit jól csinálunk, ezt óriási érték megkapni... A város a sportág világának a közepe lesz. Szeretnénk jó házigazdaként eljárni”

– fogalmazott.

Weisz Róbert, a Magyar Kajak-kenu Szövetség alelnöke és a szervezőbizottság elnöke a masters világbajnokság tapasztalatairól beszélt, amely főpróbaként szolgált az elit viadalhoz.

„A sportolók sikeres futamokon vannak túl, a versenyzőknek nagyon tetszett a környezet és visszatérnének a városba. A természeti környezet a világon egyedülálló”

– mondta.

Az eddigi rekordot döntve 48 országból érkeztek sportolók Győrbe. A masters futamokban 400-an indultak, a következő napokban pedig 42 ország 480 versenyzője száll vízre.