Kajak-kenu maraton világbajnokság

58 perce

Rekordot dönt a győri kajak-kenu maraton világbajnokság

Kajak-kenu maraton világbajnokság

Alig két hete még fürdőzők népesítették be az Aranypartot, ma azonban már lelátók, kordonokkal kijelölt futófolyosók és sátrak uralják a területet. Tíz év után ismét Győr ad otthont az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokságnak. A program a masters futamokkal indult a hét elején, majd csütörtökön a rövidkörös előfutamokkal folytatódik.

Kisalföld.hu

A világeseményt bemutató sajtótájékoztatót szerdán délelőtt tartották az Aranyparton. A maratoni szakág versenye negyedik alkalommal érkezik a kisalföldi megyeszékhelyre, hiszen 1999, 2007 és 2015 után most ismét Győrben mérik össze erejüket a világ legjobbjai. A szervezők egy kisfilmmel idézték fel a korábbi ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokságok hangulatát.

kajak-kenu maraton világbajnokság
Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság csütörtökön a rövidkörös előfutamokkal kezdődik.
Fotó: Csapó Balázs

Kósa Roland alpolgármester a sajtóeseményen személyes emlékeit is megosztotta: tíz éve szpíkerként élhette át a világbajnoki győzelem pillanatait. Beszédében felidézte a Boros Adrián–Solti László páros éremért zajló befutóját, amely különleges energiákat szabadított fel a közönségből.
„Tétje van annak, hogy itt legyünk a versenyen és bátorítsuk a magyar versenyzőket. A buzdítás fontos, hiszen akár egy aranyérem is múlhat rajta” 

– hangsúlyozta, majd a maratoni szakágat a kajak-kenu „forma-egyének” nevezte.

Az alpolgármester kitért a felújított céltorony átadására is, amely egyszerre jelképe a folytonosságnak és a sport városi jelentőségének:
„Kiváló verseny lesz, ehhez minden adott – az állandó vízszint és a parti infrastruktúra. Az állandó vízszint a torkolati műtárgyaknak is köszönhetően olyan versenykörülményeket tud biztosítani, ami 2007-ben még elképzelhetetlen volt” 

– emelte ki Kósa Roland, majd hozzátette: a város negyedszer kapta meg a világbajnokság rendezési jogát, ami a helyi szervezők és a sportközösség munkáját dicséri.
„Sokat mond el az, hogy negyedik alkalommal kaptuk meg a versenyszervezés jogát. Valamit jól csinálunk, ezt óriási érték megkapni... A város a sportág világának a közepe lesz. Szeretnénk jó házigazdaként eljárni” 

– fogalmazott.

Weisz Róbert, a Magyar Kajak-kenu Szövetség alelnöke és a szervezőbizottság elnöke a masters világbajnokság tapasztalatairól beszélt, amely főpróbaként szolgált az elit viadalhoz.
„A sportolók sikeres futamokon vannak túl, a versenyzőknek nagyon tetszett a környezet és visszatérnének a városba. A természeti környezet a világon egyedülálló” 

– mondta.

Az eddigi rekordot döntve 48 országból érkeztek sportolók Győrbe. A masters futamokban 400-an indultak, a következő napokban pedig 42 ország 480 versenyzője száll vízre.

ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság sajtótájékoztató

A kajak-kenu maraton világbajnokságon először indulnak parasportolók

Idén először a paraszakágak is képviseltetik magukat. A szervezők külön pályát alakítottak ki számukra, hogy hosszabb, de kevesebb kört teljesítsenek, elkerülve a túl gyakori fordulásokat. Magyar színekben kilenc versenyző áll rajthoz, akik 6 és 10 kilométeres távokon indulnak.

A magyar válogatott összesen 50 főből áll, köztük 22 felnőtt és U23-as sportoló. A keret a júliusi győri válogató után nyerte el végleges formáját. Bauer Gyula, a válogatott vezetőedzője kiemelte:

Az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon elért eredmények alapján bizakodhatunk, hogy itt is tudják ezeket az eredményeket hozni.

A csapat egy hetet töltött a pályán felkészüléssel:
„Mindenki számára hasznos volt az előző hét, egy héten keresztül a világbajnoki pályán edzhettek, a futószakaszt, a ki-be szállást és a fordulókat is tudták gyakorolni. Ez előnyükre válik a versenyen. Úgy gondolom, fizikálisan és mentálisan is a topon vannak” 

– hangsúlyozta Bauer Gyula.

Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság hivatalos megnyitó ünnepségét szeptember 3-án, szerdán 17:30-kor tartják a Dunakapu téren.

A világbajnokág programját ide kattintva lehet elérni. A sporteseményt az m4sport.hu élőben közvetíti.

