Kajak-kenu maraton vb

1 órája

Záró nap, első szám: magyarok a dobogó tetején – videó

Címkék#győzelem#kenu világbajnokság#Sinkó Panna#ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság#junior

Magyar junior kajak kettős vitte a prímet a vb zárónapján. A győri rendezésű ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság vasárnapi, első futamán szolnoki páros győzött.

Kisalföld.hu

Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság éremtáblázatát toronymagasan vezeti Magyarország. A zárónap első futamában, a junior kajak kettősök versenyében a Budai Kevin - Lánczi Zaránd kettős futott be elsőként. 

kajak-kenu maraton világbajnokság
Világbajnok a Budai-Lánczi kettős a kajak-kenu maraton világbajnokságon
Forrás: Facebook/Kajak-kenu Szövetség

Az ifjúsági futam kajak kettőse a 21,8 kilométeres távon végig dominálva szerezte meg a világbajnoki címet. A versenyszámban induló Görbe Dávid - Mózes András páros húsz másodperccel csúszott le a dobogóról.

A K2 férfi junior 21,8 kilométer eredményei:

  1. Lánczi Zaránd - Budai Kevin: 1:28:36.80
  2. William Short - Alexander Morgan (Egyesült Királyság): 1:28:41.50
  3. Keegan Vogt - Ryley Smith (Dél-afrikai Köztársaság): 1:28:52,75
  4. Görbe Dávid - Mózes András: 1:29:12.76

A kajak-kenu maraton világbajnokság zárónapján győriekért is szoríthatunk

A vasárnapi számokban még akad magyar versenyző: a nők között a Sinkó Panna - Csépe Panna, valamint a Laczó Dániel - Bakó Tamás páros ül hajóba.

A leglátványosabb futamnak a férfi kajak kettős ígérkezik, 13:30-kor rajtol el a huszonnyolc hajóból álló mezőny.  A szombati versenynapon bronzérmes Sellyei Csanád ezúttal már párosban, Péli Zalánnal száll harcba a végső győzelemért, a győriek viszont a Patent Győri VSE két versenyzőjéért, Boros Adriánért és Erdélyi Tamásért szoríthatnak. A futamot az M4 Sport élőben közvetíti.

 

