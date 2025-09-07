1 órája
Záró nap, első szám: magyarok a dobogó tetején – videó
Magyar junior kajak kettős vitte a prímet a vb zárónapján. A győri rendezésű ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság vasárnapi, első futamán szolnoki páros győzött.
Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság éremtáblázatát toronymagasan vezeti Magyarország. A zárónap első futamában, a junior kajak kettősök versenyében a Budai Kevin - Lánczi Zaránd kettős futott be elsőként.
Az ifjúsági futam kajak kettőse a 21,8 kilométeres távon végig dominálva szerezte meg a világbajnoki címet. A versenyszámban induló Görbe Dávid - Mózes András páros húsz másodperccel csúszott le a dobogóról.
A K2 férfi junior 21,8 kilométer eredményei:
- Lánczi Zaránd - Budai Kevin: 1:28:36.80
- William Short - Alexander Morgan (Egyesült Királyság): 1:28:41.50
- Keegan Vogt - Ryley Smith (Dél-afrikai Köztársaság): 1:28:52,75
- Görbe Dávid - Mózes András: 1:29:12.76
A kajak-kenu maraton világbajnokság zárónapján győriekért is szoríthatunk
A vasárnapi számokban még akad magyar versenyző: a nők között a Sinkó Panna - Csépe Panna, valamint a Laczó Dániel - Bakó Tamás páros ül hajóba.
A leglátványosabb futamnak a férfi kajak kettős ígérkezik, 13:30-kor rajtol el a huszonnyolc hajóból álló mezőny. A szombati versenynapon bronzérmes Sellyei Csanád ezúttal már párosban, Péli Zalánnal száll harcba a végső győzelemért, a győriek viszont a Patent Győri VSE két versenyzőjéért, Boros Adriánért és Erdélyi Tamásért szoríthatnak. A futamot az M4 Sport élőben közvetíti.